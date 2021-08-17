Мінцифра: Дія подолала позначку у 6 мільйонів активних користувачів
Про подолання рубежу 6 мільйонів активних користувачів в Дії повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму каналі в Telegram.
Міністр також повідомив, що команда спостерігає «системне зростання активних денних/тижневих/сеансів», але ніяких подробиць не надав.
Дія — український e-сервіс державних послуг, що розробляється Міністерством цифрової трансформації України. Офіційний запуск мобільного застосунку Дія версії 1.0, відбувся 6 лютого 2020 року, а станом на 7 травня його завантажили понад 3 мільйонів разів. У жовтні 2020 року Мінцифри оновила додаток Дія до версії 2.0, де з’явилися нові документи та послуги. За 10 днів оновлений застосунок завантажили 1 мільйон користувачів. На початку лютого Мінцифра повідомляла, що Дію 2.0 оновили 3,7 млн українців, з яких — 1,5 млн користуються цифровими водійськими посвідченнями, а на початку травня напередодні Diia Summit 2.0, де Мінцифра запустила 13 нових послуг, Дія 2.0 минула рубіж в 5 мільйонів завантажень.
Наразі в Дія 2.0 доступно дев’ять електронних документів:
- ID-паспорт
- Біометричний закордонний паспорт
- Посвідчення водія
- Техпаспорт
- Студентський
- Страховка на авто
- РНОКПП (раніше — ІПН)
- Довідка переселенця (ВПО)
- Свідоцтво про народження дитини
Водночас Мінцифра щосили готується до осінньої презентації Diia Summit, де очікується запуск нових цифрових послуг у декількох сферах.
Мінцифри анонсувало нові цифрові послуги в «Дії» — пенсії, субсидії, довідки, а також ряд послуг у судовій, будівельній та митній сферах