EA обещает в FIFA 22 более реалистичный футбол с технологией HyperMotion





Студия Electronic Arts анонсировала выход новой версии своего футбольного симулятора, получившего название FIFA 22. Релиз игры запланирован на 1 октября этого года сразу на всех популярных платформах, таких как PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК через Origin и Steam, Stadia, PlayStation 4 и Xbox One. В эту же дату FIFA 22 Legacy Edition появится и на Nintendo Switch, но разработчики не уточняют, есть ли в ней другие отличия, кроме упрощенной графики.

Главным же нововведением в FIFA 22 стало использование технологии HyperMotion. Она включает отслеживание движений 22 профессиональных игроков в интенсивном матче, а также систему машинного обучения на основе 8,7 млн кадров, специально отснятых во время матчей. Объединяя эти данные, HyperMotion создает новые анимации в режиме реального времени, и как заявляют в EA, получается органичное футбольное движение во множестве взаимодействий на поле, будь это бросок, пас, кросс или игровая борьба.

В FIFA 22 разработчики также обещают полностью переработанную систему вратарей, новые возможности создания клубов в режиме карьеры, обновление VOLTA Football и наборов FIFA Ultimate Team Heroes.

На обложку FIFA 22, как и в прошлом году, попал нападающий Paris Saint-Germain Килиан Мбаппе, который также помогал разработчикам с обучением системы HyperMotion. В целом же игра включает больше 17 000 игроков, больше 700 команд, 90 стадионов и 30 лиг.

Источник: Electronic Arts