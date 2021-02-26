EA отказалась от многопользовательского режима в следующей части Dragon Age и отменила проект Gaia после многих лет разработки

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Следующая игра серии Dragon Age лишится многопользовательских аспектов. Изначально игра «была разработана с большим многопользовательским компонентом», но «в последние месяцы» она была трансформирована в однопользовательскую игру.

В последнее время о следующей части игры Dragon Age не было практически никаких новостей. Она была анонсирована в декабре 2018 года с коротким тизерным роликом. Хотя фактическая разработка началась ещё в 2015 году, пока нет информации о сроках её релиза. Также нет сведений о том, как должна была выглядеть многопользовательская составляющая игры.

Изменения в концепции игры произошли на фоне других событий, которые, по-видимому, побудили EA трансформировать Dragon Age в однопользовательскую игру. На днях компания объявила об отмене перезагрузки игры Anthem Next от BioWare. По данным Bloomberg, однопользовательская игра Star Wars Jedi: Fallen Order, выпущенная в ноябре 2019 года, превзошла ожидания продаж. Очевидно, это и побудило компанию сосредоточить внимание на однопользовательских проектах.

Dragon Age является одной из самых ярких франшиз BioWare благодаря увлекательных одиночных кампаний. Поэтому новость о том, что в следующей игре не будет многопользовательского режима, скорее всего, не огорчит поклонников. В недавнем интервью IGN руководитель студии EA Лаура Миле заявила, что компания прислушивается к мнению игроков и принимает решения на основе этих отзывов.

Дополнительно сообщается, что EA отменила разработку игры под кодовым названием Gaia, работы над которой велись годами.

Источник: The Verge