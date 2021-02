EA и BioWare решили отменить перезапуск Anthem и оставить все как есть

EA решила свернуть разработку Anthem Next, перезапуска мультиплеерного шутера BioWare, и перебросить ресурсы на другие рабочие проекты, в числе которых и новая Dragon Age. О полном закрытии Anthem пока речи не идет — игра продолжит существовать в том же виде, в котором она находится сейчас.

An update on Anthem from Christian Dailey: https://t.co/twmWXAXj3B

— BioWare (@bioware) February 24, 2021