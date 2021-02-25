EA и BioWare решили отменить перезапуск Anthem и оставить все как есть

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EA решила свернуть разработку Anthem Next, перезапуска мультиплеерного шутера BioWare, и перебросить ресурсы на другие рабочие проекты, в числе которых и новая Dragon Age. О полном закрытии Anthem пока речи не идет — игра продолжит существовать в том же виде, в котором она находится сейчас.

An update on Anthem from Christian Dailey: https://t.co/twmWXAXj3B — BioWare (@bioware) February 24, 2021

Отказаться от Anthem Next студия BioWare решила, в том числе, из-за трудностей, связанных с Covid-19. Но формулировка явно указывает, что главная причина другая — перестановка приоритетов.

«Руководствуясь принципами открытости и прекращения прений, мы хотели бы поделиться тем, что приняли трудное решение прекратить разработку нового проекта Anthem (он же Anthem NEXT). Однако мы продолжим поддерживать существование Anthem в том виде, в котором он есть». Мы решили сосредоточить усилия на следующей Dragon Age и играх по Mass Effect, а также на обновлениях Star Wars: The Old Republic. Кристиан Дейли исполнительный продюсер BioWare

Anthem вышла 22 февраля 2019 года на ПК, PS4 и Xbox One, проект получил в основном низкие оценки от прессы и смешанные отзывы игроков. Большинство сетовало на плохой сюжет, отсутствие контента и однообразный игровой процесс. Через год после выпуска BioWare заявила о намерении улучшить игру с помощью сезонных обновлений, а в прошлом году тогдашний генеральный менеджер Кейси Хадсон объявил о смене стратегии — отказе от обновлений, чтобы радикально переписать-переделать проект. В мае появились сообщений, что исправлением Anthem занялась команда из 30 человек.

Теперь, когда BioWare решила оставить все как есть, понятно, что многострадальный Anthem остался без второго шанса, а жаль. Проблемные запуски — нередки, но есть немало примеров, когда ситуацию удавалось исправить с помощью частных обновлений (Final Fantasy XIV и No Man’s Sky).