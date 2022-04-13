EA Sports удалил все российские команды, стадионы и атрибутику из FIFA 22

После полномасштабного вторжения россии в Украину игровые компании начали массовые бойкоты, запрещая свои продукты для страны-агрессора. Подразделение Electronic Arts – EA Sports – поддержало Украину, заявив, что внесет изменения и в свои игры.

В девятом патче, которое уже доступно для ПК-версии FIFA 22 на Origin и Steam, упоминание о россии полностью убрали.

«В соответствии с реальными действиями, предпринятыми нашими партнерами в FIFA и UEFA, обновление включает в себя удаление сборной россии и всех других российских команд». EA Sports

Если у игрока в любимом клубе была сборная россии или любая другая команда страны, их заменили клубом ПСЖ. В режиме Pro Clubs также убрана «Арена Банка Открытие» и вместо нее по умолчанию выводится стадион Pro Clubs. А если ранее игроки использовали форму сборной россии или любой другой команды страны-агрессора, ее также заменили на форму ПСЖ.

Из игры также убрали все баннеры, логотипы, портреты игроков, формы, значки, рекламные щиты, трофеи и флаги связанные с россией.

Обновление FIFA 22 для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Stadia выпустят позднее.