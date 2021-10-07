Electronic Arts отчиталась о «рекордном» старте FIFA 22 и намекнула на вероятную смену названия серии

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Хотя Electronic Arts не назвала конкретных цифр, издательство подтвердило, что FIFA 22 показала лучший старт в истории футбольной франшизы.

Одновременно издательство сообщило, что вместе с Международной федерацией футбола пересматривает права на использование названия FIFA в свое спортивной серии игр. Точная причина неизвестна. В EA отмечают, что права на название FIFA отделены от всех остальных партнерских соглашений и ее лицензий в мире футбола. Но точная причина не конкретизируется.

Также в EA поделились игровой статистикой. За первую неделю с момента релиза:

сыграло 9,1 миллиона игроков;

создано 7,6 миллиона команд Ultimate Team;

сыграно 460 миллионов матчей.

Релиз FIFA 22 состоялся 1 октября 2021 года на ПК, Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch и в облачном сервисе Google Stadia. На день раньше вышла eFootball 2022 (бывшая Pro Evolution Soccer), которая обернулась для Konami полной катастрофой.