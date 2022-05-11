EA Sports в 2023 году поменяет название серии игр FIFA на EA Sports FC

EA изменит название серии игр FIFA после выхода FIFA 23. Официально обновленная серия получит название EA Sports FC.

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В блоге издателя рассказали, что вся информация о новых играх будет озвучена летом 2023 года.

«Все, что вам нравится в наших играх, станет частью EA SPORTS FC — те же замечательные впечатления, режимы, лиги, турниры, клубы и спортсмены. Ultimate Team, Career Mode, Pro Clubs и VOLTA Football — все это будет там».

Вице-президент EA Sports Дэвид Джексон объяснил, чего ждать от EA Sports FC: «Игроки заметят только две вещи: название и кусок контента о чемпионате мира каждые четыре года. Кроме этого, мало что изменится в том, что они знают и любят в нынешних продуктах FIFA».

Следующая и последняя часть FIFA будет включать «больше функций, режимов, клубов, соревнований, лиг и игроков, чем любая другая игра FIFA до этого».

Ранее EA уже заявляла, что изучает идею переименования серии, и впоследствии зарегистрировала торговую марку EA Sports FC, но это первый раз, когда это было подтверждено официально. Это связано с тем, что FIFA хотела взимать с EA $1 млрд каждые четыре года за использование названия. Гендиректор EA Эндрю Уилсон пояснил, что ценность FIFA для EA – это лишь «четыре буквы на лицевой стороне коробки».

«Я утверждаю, что бренд FIFA имеет большее значение как видеоигра, чем как руководящий орган футбола».

Возможное дистанцирование от FIFA может являться следствием коррупционных скандалов и неясно, будет ли FIFA предоставлять свою лицензию другим компаниям.

Серия игр FIFA является одной из самых успешных игровых франшиз как по объему продаж, так и по доходам после продажи. В FIFA 2022 началось тестирование кроссплатформенного режима для консолей, который позже могут перенести и в EA Sports FC.