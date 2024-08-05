EcoFlow выпустила шляпу с солнечными батареями — зарядит смартфон за 3-4 часа

Шляпа Power Hat от EcoFlow не самый привлекательный головной убор, но она может зарядить смартфон на природе.

За 3-4 часа оснащенная солнечными элементами Power Hat полностью заряжает батарею емкостью 4000 мАч. Это может быть полезно во время непринужденного отдыха летом на природе или работы в поле (и когда вас никто не видит).

Согласно спецификациям, солнечные батареи EcoFlow Power Hat изготовлены из тонкого, гибкого монокристаллического силикона, оснащены «пассивным эмиттером» и контактами сзади. Шляпа предлагает 12 Вт для зарядки через разъемы USB-A и USB-C. Вес устройства всего 370 г

Power Hat имеет защиту IP65, что означает, что она защищена от пыли и может противостоять струям воды с любого направления (хотя USB-порты вызывают сомнение). Рекламное видео демонстрирует мужчину, который путешествует по горам и ловит рыбу в реке, не боясь замочить шляпу. Женщина сидит у столика неподалеку от палатки и заряжает смартфон от шляпы, которая лежит рядом (видимо, чтобы не портить ее внешность).

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Шляпа стоимостью $129 доступна в двух размерах. Меньший регулируется в пределах 56-58 см, больший имеет 59-61 см. EcoFlow Power Hat будет доступна для предварительного заказа до 31 августа, поставки начнутся в середине сентября.

Источник: The Verge

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