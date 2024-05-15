Экс-директор Google Украина запустил проект Strichka — цифровое сообщество для украинцев за рубежом

Дмитрий Шоломко, который возглавлял представительство Google в Украине в течение 17 лет и уволился в октябре прошлого года, объявил о своей новой работе (и не одной).

Дмитрий Шоломко присоединился к Общественной телерадиокомпании Украины, где занял должность советника председателя правления. Также он присоединился к коммуникационной консалтинговой компании TRUMAN в Украине в качестве стратегического советника. Еще один проект — запуск цифрового сообщества Strichka для украинцев, которые находятся за границей.

В описании на главной странице Strichka указано:

«Давайте объединяться в новом формате, потому что вместе мы всегда можем больше. Помощь украинцам, актуальные продукты и сервисы в родной среде. Сохранение украинского культурного кода и популяризация Украины в мире».

Сам Шоломко отметил, что является соучредителем и генеральным директором проекта, который стартует уже завтра — в День вышиванки.

«Strichka — некоммерческая организация, которая объединяет, поддерживает и координирует проукраинскую общественную активность, а также укрепляет украинское гражданское общество за рубежом, в странах мира, где присутствуют украинские общины. Для тех моих украинских и проукраинских друзей, которые хотят внести свой вклад, пожалуйста, присоединяйтесь и распространяйте информацию».

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