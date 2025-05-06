Новости Крипто 06.05.2025 в 18:24 comment views icon

Экс-глава биржи BitMEX Артур Хейс — о криптовалютах и акциях: «Время идти в лонг на все»

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Экс-глава биржи BitMEX Артур Хейс — о криптовалютах и акциях: «Время идти в лонг на все»

Бывший генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX и ИТ-директор Maelstrom Артур Хейс предупреждал о падении крипторынка в начале 2025 года. Потом говорил о восстановление биткоина до $110 тыс. Теперь считает достижимой отметку в $1 млн.

«Время идти в лонг на все», — сказал он во время выступления на Token2049 в Дубае, имея в виду криптовалюты и акции.

Хейс изложил свой уже не раз озвученный тезис о том, что США придется фактически напечатать больше денег в форме, подобной количественному смягчению (QE). По его мнению, это в конце концов повысит цены на криптовалюты. Гейс сравнил текущую ситуацию на рынке с третьим кварталом 2022 года. Тогда было много причин бояться состояния рынка — например, из-за повышения ставок ФРС. Это было накануне краха FTX. Однако США вмешались и запустили через репо-программу $2,5 трлн.

Хейс также отметил, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл не сторонник Трампа и вряд ли придет на помощь рынкам в этот раз. Но это сделают хедж-фонды, покупая облигации. Они могут начать скупать больше долговых бумаг, что увеличит ликвидность. Поэтому Хейс считает, что цена биткоина может вырасти до $1 миллиона к 2028 году.

Источник: The Block

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