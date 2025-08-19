banner
Новости Игры 19.08.2025 comment views icon

Экс-глава PlayStation: консоли достигли технического плато, пора делать их доступнее

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Экс-глава PlayStation: консоли достигли технического плато, пора делать их доступнее

Экс-босс PlayStation Шон Лейден считает, что развитие консолей слишком замедлилось. Для большинства геймеров разница между PS4 и PS5 почти незаметна, поэтому рост в кадрах уже не производит «вау эффекта».

По его мнению, производителям не стоит бесконечно гнаться за мощностью, которая и так не кардинально отличается (если брать слухи о следующем поколении). Вместо этого надо сделать консоли более доступными и открыть рынок для широкого круга компаний. Он предлагает стандартизировать оборудование, как это в свое время произошло с Blu-ray или CD, чтобы конкуренция происходила за игры, а не за «железо».

«Моя догадка заключается в том, что мы просто получаем больше денег от тех же людей, а нам нужно привлекать больше людей, а не только больше денег», — считает Лейден.

По его словам, привлечение новой аудитории замедлилось, так как входной порог слишком высок. Экс-глава PlayStation сравнил нынешнюю позицию Microsoft с судьбой Sega на этапе Dreamcast. Тогда Sega поняла, что им просто лучше быть разработчиком программного обеспечения. На сегодня, на таком перепутье стоит Microsoft.

В то же время Лейден считает следующее поколение Xbox потенциально более близким к ПК по своей структуре, то есть работать на Windows и поддерживать сторонние магазины. Его мнение подкрепляют реальные действия компании: Xbox объявила стратегическое партнерство с AMD и представила «собственную» портативную консоль с чипом Ryzen Z2. А весной компания «засветила» вкладку Steam в новом интерфейсе Xbox.

Похожую модель пробовали в 1990-х с консолью 3DO, которую производили разные компании. Но тогда проект провалился из-за завышенной цены — $699 (около $1500 по современным меркам). Лейден убежден, что сейчас у отрасли есть шанс реализовать такую схему правильно, поскольку основные консоли очень похожи между собой.

И на этом моменте он обратил внимание на другую проблему — изменение потребительских привычек. Младшие игроки привыкли к бесплатным играм вроде Fortnite, на которые они тратят половину всего времени на PS или Xbox. То есть покупатели консолей обычно взрослые, тогда как младшие поколения выбирают смартфоны или ПК, потому что они уже у них есть. Конечно молодежь не останется в сегменте free-to-play навсегда, но это вопрос лет. Поэтому Шон Лейден уверен: если индустрия не сделает устройства дешевле и доступнее, консоли будут терять аудиторию.

Источник: Games Industry

Популярные новости

arrow left
arrow right
Стандартный S.T.A.L.K.E.R. 2 можно обновить до версий Deluxe и Ultimate на всех платформах
Разработчик League of Legends скинул вакансию в McDonald's бустеру аккаунтов — троллинг за жалобы на "потерю работы"
Новый патч Wuchang: Fallen Feathers "запретил" убивать боссов
В Steam стартовал Фестиваль украинских игр — S.T.A.L.K.E.R. 2, Through the Nightmares и другие со скидками до -90%
Новая Gothic от немцев? Анонсирована экшн-RPG Asterfel "в стиле 2000-х" с открытым миром и мутантами
Геймер раскрыл 12-летнюю загадку GTA 5, которая изначально была "ключом" к 100% завершению игры
S.T.A.L.K.E.R. в 2D и пиксельная Resident Evil: 19 анонсов с Фестиваля украинских игр в Steam
Игроки Baldur's Gate 3 соблазняют Астариона чаще, чем кого-либо другого, — странная статистика Larian
Корейская The Witcher? Вышел тизер Woochi the Wayfarer — мистической RPG с монстрами, шаманами и ритуалами
Геймплей приключенческой игры The Lost Heaven: как The Last of Us, но в Китае и с роботами
Фанам Battlefield 6 подарят эксклюзивные предметы на старте — но придется играть в Battlefield 2042
Steam хаотично удаляет моды из-за жалоб троллей
В Steam вышел симулятор ужасов с реальными видео "проклятых" домов из Японии
Elden Ring в 2D, где играют за финального босса: в Steam вышла игра The Dark Queen of Mortholme
Стартовала первая бета Battlefield 6, в очереди — 295 000 игроков
Стартовала вторая бета Battlefield 6 с новыми картами и режимами
Mafia: The Old Country получила 76/100 на Metacritic — сильный сюжет, но "шаблонный геймплей"
В Steam стартовала распродажа польских игр — Dying Light, Ghostrunner и другие со скидками до 90%
GSC представила дорожную карту S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2025 год — обновление движка, приборы ночного видения и новые миссии
В Steam вводят распределение рецензий по "языковому принципу"
Леон Кеннеди появится в Resident Evil 9, но в последний раз для франшизы, — инсайдер
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить