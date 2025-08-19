Экс-глава PlayStation: консоли достигли технического плато, пора делать их доступнее

Экс-босс PlayStation Шон Лейден считает, что развитие консолей слишком замедлилось. Для большинства геймеров разница между PS4 и PS5 почти незаметна, поэтому рост в кадрах уже не производит «вау эффекта».

По его мнению, производителям не стоит бесконечно гнаться за мощностью, которая и так не кардинально отличается (если брать слухи о следующем поколении). Вместо этого надо сделать консоли более доступными и открыть рынок для широкого круга компаний. Он предлагает стандартизировать оборудование, как это в свое время произошло с Blu-ray или CD, чтобы конкуренция происходила за игры, а не за «железо».

«Моя догадка заключается в том, что мы просто получаем больше денег от тех же людей, а нам нужно привлекать больше людей, а не только больше денег», — считает Лейден.

По его словам, привлечение новой аудитории замедлилось, так как входной порог слишком высок. Экс-глава PlayStation сравнил нынешнюю позицию Microsoft с судьбой Sega на этапе Dreamcast. Тогда Sega поняла, что им просто лучше быть разработчиком программного обеспечения. На сегодня, на таком перепутье стоит Microsoft.

В то же время Лейден считает следующее поколение Xbox потенциально более близким к ПК по своей структуре, то есть работать на Windows и поддерживать сторонние магазины. Его мнение подкрепляют реальные действия компании: Xbox объявила стратегическое партнерство с AMD и представила «собственную» портативную консоль с чипом Ryzen Z2. А весной компания «засветила» вкладку Steam в новом интерфейсе Xbox.

Похожую модель пробовали в 1990-х с консолью 3DO, которую производили разные компании. Но тогда проект провалился из-за завышенной цены — $699 (около $1500 по современным меркам). Лейден убежден, что сейчас у отрасли есть шанс реализовать такую схему правильно, поскольку основные консоли очень похожи между собой.

И на этом моменте он обратил внимание на другую проблему — изменение потребительских привычек. Младшие игроки привыкли к бесплатным играм вроде Fortnite, на которые они тратят половину всего времени на PS или Xbox. То есть покупатели консолей обычно взрослые, тогда как младшие поколения выбирают смартфоны или ПК, потому что они уже у них есть. Конечно молодежь не останется в сегменте free-to-play навсегда, но это вопрос лет. Поэтому Шон Лейден уверен: если индустрия не сделает устройства дешевле и доступнее, консоли будут терять аудиторию.

Источник: Games Industry