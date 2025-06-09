Microsoft объединяет Xbox и Windows — консольные игры появились в приложении Xbox PC

Похоже, Microsoft все больше внимания уделяет игровому использованию компьютеров. Так, ASUS и Microsoft показали ROG Xbox Ally ROG Xbox — карманную игровую машину с Windows 11 и Ryzen Z2. Кроме того, появились дополнительные признаки объединения Xbox и Windows. Например, приложение Xbox на ПК неожиданно начало показывать консольные игры. Вероятно, это не глюк, а намек.

В последние дни пользователи начали замечать интересную аномалию: в программе Xbox PC для Windows внезапно появились старые консольные игры. Например, Alan Wake для Xbox 360. Хотя установить игру нельзя, но она уже красуется в списке My PC Games. То есть, если вы ранее купили эту игру для Xbox, она теперь считается частью вашей библиотеки на ПК.

So, um….what is xbox cooking??? That's my whole console library right there 👀 pic.twitter.com/5ETkFir2rP — Even When The Heart Stops, The Pain Lingers (@Gaming4all98) June 7, 2025

Это выглядит не как случайная ошибка, а как часть большого плана. Еще в марте журналисты сообщали, что Microsoft работает над тем, чтобы объединить магазины Xbox и Windows в единую библиотеку для игр. Кстати, именно тогда появились первые упоминания о партнерстве с Asus над портативным устройством с кодовым названием Project Kennan. Идея понятна: одна платформа, одна библиотека, одно приложение — и все это без необходимости вспоминать, на чем именно вы играете.

Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Microsoft также планирует интегрировать библиотеки Steam и Epic Games Store в приложение Xbox. Ранее в этом году компания даже случайно «засветила» макеты интерфейса с играми из Steam в приложении Xbox. Источники в компании подтверждают: ведется работа над обновлением, которое покажет все установленные на ПК игры — независимо от платформы.

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Это все часть более масштабной стратегии — превратить приложение Xbox в главный центр гейминга для Windows. Компания даже изменила название: теперь это просто Xbox PC. Новая айдентика уже появилась в трейлере MIO: Memories In Orbit и в анонсе Gears of War: Reloaded. Так Microsoft четко сигнализирует: это не просто приложение, это — ваша главная геймерская база на Windows.

Кроме того, Microsoft уже тестирует интеграцию лучших возможностей Xbox и Windows в портативные устройства. И здесь особенно стоит упомянуть SteamOS — конкурента, которого компания уже чувствует за спиной. Ведь такие производители как Lenovo не стесняются ставить SteamOS на свои карманные ПК.

Вполне вероятно, что уже скоро мы увидим новый интерфейс библиотеки Xbox PC с полной поддержкой сторонних игр и, возможно, даже старых консольных релизов. И тут возникает большой вопрос: а сможем ли мы запускать консольные игры на ПК напрямую? Без облаков, без трансляций — просто включать и играть? Если Microsoft наконец-то сделает прорыв в сфере эмуляции, то старые мечты геймеров могут стать реальностью.

Источник: The Verge