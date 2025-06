Microsoft объединяет Xbox и Windows — консольные игры появились в приложении Xbox PC

Похоже, Microsoft все больше внимания уделяет игровому использованию компьютеров. Так, ASUS и Microsoft показали ROG Xbox Ally ROG Xbox — карманную игровую машину с Windows 11 и Ryzen Z2. Кроме того, появились дополнительные признаки объединения Xbox и Windows. Например, приложение Xbox на ПК неожиданно начало показывать консольные игры. Вероятно, это не глюк, а намек.

В последние дни пользователи начали замечать интересную аномалию: в программе Xbox PC для Windows внезапно появились старые консольные игры. Например, Alan Wake для Xbox 360. Хотя установить игру нельзя, но она уже красуется в списке My PC Games. То есть, если вы ранее купили эту игру для Xbox, она теперь считается частью вашей библиотеки на ПК.

So, um….what is xbox cooking??? That's my whole console library right there 👀 pic.twitter.com/5ETkFir2rP

— Even When The Heart Stops, The Pain Lingers (@Gaming4all98) June 7, 2025