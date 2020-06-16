Electronic Arts анонсировала космоэкшен Star Wars: Squadrons с многопользовательскими сражениями на космических истребителях

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Компания Electronic Arts анонсировала новую игру по вселенной Star Wars – Star Wars: Squadrons. Разработкой игры занимается студия Motive Montreal, которая ранее создала проекты Battlefront II и Anthem.

Star Wars: Squadrons представляет собой многопользовательский космический аркадный экшен от первого лица. Он позволит игрокам принять участие в космических сражениях в роли пилота Империи или Новой Республики. В игре будут доступны известные поклонникам серии космические корабли, такие как X-Wing, A-Wing, Y-Wing, U-Wing, TIE Fighter, TIE Interceptor, TIE Bomber и TIE Reaper.

Пока что Electronic Arts выпустила лишь анонсирующий трейлер, но пока не показала фактический геймплей. Зато стали известны некоторые сведения о проекте. Игроку будут доступны как одиночная сюжетная кампания, так и разнообразные многопользовательские режимы. Среди них упоминаются традиционный космический бой истребителей и режим Fleet Battles, где цель состоит в том, чтобы в сотрудничестве с командой уничтожить крупный космический боевой корабль.

Вместе с тем, Electronic Arts обещает поддержку кроссплатформенности, благодаря чему в многопользовательском режиме смогут встретиться пользователи Xbox One, PlayStation 4 и ПК. Кроме того, заявлена поддержка гарнитур виртуальной реальности для ПК и PlayStation 4.

Также оглашены системные требования для игры Star Wars: Squadrons, и их можно назвать вполне демократичными по современным меркам.

Минимальные требования (без VR)

ОС: Windows 10

Процессор (AMD): Ryzen 3 1300X

Процессор (Intel): Intel I5-7600

Память: 8 ГБ

Видеокарта (AMD): Radeon HD 7850 или аналогичная

Видеокарта (Nvidia): GeForce GTX 660 или аналогичная

DirectX: версия 11

Сетевое подключение: скорость 512 кбит/с или выше

Место на жёстком диске: 30 ГБ

Рекомендуемые требования (без VR) / минимальные требования (VR)

ОС: Windows 10

Процессор (AMD): Ryzen 3 3200G

Процессор (Intel): Intel I7-7700

Память: 16 ГБ

Видеокарта (AMD): Radeon RX 480 или аналогичная

Видеокарта (Nvidia): GeForce GTX 1060 или аналогичная

DirectX: версия 11

Сетевое подключение: скорость 512 кбит/с или выше

Место на жёстком диске: 30 ГБ

Рекомендуемые требования (VR)

OC: Windows 10

Процессор (AMD): Ryzen 3 3200G

Процессор (Intel): Intel I7-7700

Память: 16 ГБ

Видеокарта (AMD): Radeon RX 570 или аналогичная

Видеокарта (Nvidia): GeForce GTX 1070 или аналогичная

DirectX: версия 11

Сетевое подключение: скорость 512 кбит/с или выше

Место на жёстком диске: 30 ГБ

Более подробные сведения об игре Star Wars: Squadrons планируется раскрыть в рамках мероприятия EA Play Live, которое состоится 18 июня. Тогда же будет показан фактический игровой процесс.

Игра Star Wars: Squadrons выйдет на Xbox One, PlayStation 4 и ПК, её релиз запланирован на 2 октября. Цена заявлена на уровне $39,99 (1199 грн в Steam и Epic Games Store). Electronic Arts пока не уточняет, будет ли она предлагать версию игры для консолей следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X.

Источник: The Verge, Electronic Arts