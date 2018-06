Electronic Arts бесплатно раздаёт дополнения к играм Battlefield 1 и Battlefield 4

Компания Electronic Arts продолжает радовать поклонников игры Battlefield 1, предлагая им возможность бесплатно получить дополнения, которые в другое время продаются за деньги. В прошлом месяце можно было получить дополнение They Shall Not Pass («Они не пройдут»), а теперь настала очередь дополнения Turning Tides («Волны перемен»).

Дополнение Battlefield 1 «Волны перемен» сфокусировано на морских сражениях. Оно расширяет арсенал игрока, добавляя новый эсминец класса L и новый дирижабль класса C. Также оно приносит в игру новые соответствующие карты и новые виды оружия. Дополнение можно получить бесплатно по следующему адресу.

Кроме того, игрокам на бесплатной основе предлагается и дополнение Second Assault к игре Battlefield 4. Оно приносит четыре самые популярные карты из Battlefield 3, переработанные с помощью технологии Frostbite 3 и игровой механики Battlefield 4. Получить в свою библиотеку дополнение Battlefield 4 Second Assault можно по следующему адресу.