Electronic Arts отменила неанонсированную игру по франшизам Apex Legends и Titanfall. Её разрабатывала часть команды Respawn Entertainment

На днях мы сообщали, что компания Electronic Arts закрывает игры Apex Legends Mobile и Battlefield Mobile. Но как оказалось, это не все отмены игровых проектов.

По данным трёх осведомлённых людей, Electronic Arts также отменила игру, основанную на популярных франшизах Apex Legends и Titanfall. Эта игра ещё не была анонсирована публично, но работы по её разработке вела студия Respawn Entertainment.

Руководство сообщило команде разработчиков этой игры, что EA попытается найти для них должности внутри компании. Над этим проектом работала команда из примерно 50 человек. По словам осведомлённых людей, пожелавших сохранить анонимность, все те сотрудники, которым не смогут найти новые позиции в компании, будут уволены и им выдадут выходные пособия. Представитель EA отказался от комментариев.

Отменённый проект под кодовым названием TFL или Titanfall Legends представлял собой однопользовательскую игру, действие которой происходило во вселенной, разделяемой играми Apex Legends и Titanfall. Руководил ею опытный дизайнер Мохаммад Алави, пока не покинул компанию в начале 2022 года. Хотя игра не рекламировалась, EA несколько раз намекала на это.

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Поклонники уже несколько лет требуют новой однопользовательской игры в серии Titanfall. Последняя игра, Titanfall 2, вышла в 2016 году и получила положительные отзывы критиков и игроков. Запланированная третья игра превратилась в Apex Legends – многопользовательскую игру в жанре королевской битвы, действие которой происходит в той же вселенной. Она стала одной из самых успешных игр EA, заработав более $2 млрд. Студия Respawn Entertainment продолжает работать над обновлениями Apex Legends.

Источник: bloomberg