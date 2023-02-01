EA закрывает игры Apex Legends Mobile и Battlefield Mobile, а выход Star Wars Jedi: Survivor переносится на 28 апреля

Компания Respawn Entertainment, разработчик Apex Legends, объявила, что мобильная версия игры будет закрыта во всех регионах 1 мая. Отключение серверов состоится всего за несколько недель до годовщины запуска Apex Legends Mobile.

«Несмотря на сильное начало Apex Mobile, текущий опыт не оправдал ожиданий наших игроков. После нескольких месяцев работы с нашим партнером по разработке мы приняли обоюдное решение закрыть мобильную игру», — говорится в заявлении EA.

Игроки больше не могут покупать вещи за реальные деньги в игре Apex Legends Mobile. Кроме того, разработчики убрали игру из магазинов мобильных приложений. Она окончательно будет закрыта 1 мая 2023 года в 19:00 по восточному времени (02:00 2 мая по Киевскому времени).

Также сообщается, что вместе с игрой исчезнут и все предметы или дополнения, которые приобрели пользователи в Apex Legends Mobile. При этом пользователи не получат никаких компенсаций или возвратов средств за покупки, совершённые за реальные деньги, «в соответствии с условиями Пользовательского соглашения EA».

Аналогичная судьба ожидает и игру Battlefield Mobile. EA приняла решение «остановить разработку текущей мобильной игры Battlefield».

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«По мере развития индустрии и формирования нашей стратегии по созданию глубоко связанной экосистемы Battlefield мы решили изменить текущее направление, чтобы наилучшим образом воплотить наше видение франшизы и оправдать ожидания наших игроков», — заявили в компании.

EA намерена и далее развивать серию Battlefield, но не мобильную версию.

Это ещё не все плохие новости для поклонников игр EA. Компания решила перенести выход игры Star Wars Jedi: Survivor с 17 марта на 28 апреля. Дополнительное время необходимо разработчикам, чтобы сфокусироваться на «исправлении ошибок, улучшении производительности, стабильности, совершенствовании и, самое главное, опыта игрока».

Источник: EA, gamesindustry