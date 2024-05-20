Боится, что у людей заберут работу: «крестный отец ИИ» предлагает универсальный базовый доход

«Крестный отец искусственного интеллекта» Джеффри Гинтон считает, что введение универсального базового дохода может решить проблему возможного дефицита рабочих мест, спровоцированную развитием ИИ.

Об этом сообщил Insider.

Джеффри Хинтон рассказал BBC, что «очень обеспокоен тем, что искусственный интеллект будет заниматься многими простыми роботами».

«Со мной консультировались люди с Даунинг-стрит. Я посоветовал им, что универсальный базовый доход — это хорошая идея», — сказал он.

Под универсальным базовым доходом понимают регулярные одинаковые выплаты всем гражданам страны, независимо от их дохода, социального статуса, возраста или работы без каких-либо встречных обязательств с их стороны.

В некоторых городах и штатах США экспериментировали с внедрением арантированного базового дохода, но для определенных категорий.

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На эту идею также обратили внимание в ЮАР, Кении и Индии, как способ борьбы с бедностью.

По мнению Хинтона, искусственный интеллект повысит производительность и увеличит доходы. Но если правительство не вмешается, это только сделает богатых еще богаче. И лишит работы бедных.

Хинтон выступает за более осторожный подход к разработке искусственного интеллекта и говорит, что искусственный интеллект может стать «угрозой исчезновения» для людей через 5-20 лет.

Также стоит отметить, что CEO OpenAI Сэм Альтман проводит собственный эксперимент по универсальному базовому доходу, результаты которого он ожидает вскоре опубликовать. Он также недавно выдвинул идею «универсального базового вычисления». Вместо того, чтобы получать наличные деньги, каждый мог бы получить часть будущего LLM, такого как GPT-7.

Напомним, до этого Джефри Гинтон заявил, что покидает Google. Причиной этого он назвал свою обеспокоенность тем, что ИИ нанесет много вреда.