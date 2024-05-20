Новости Софт 20.05.2024 в 17:27 comment views icon

OpenAI уберет из ChatGPT «слишком сексуальный» голос Sky, напоминающий Скарлетт Йоханссон

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Вадим Карпусь

Автор новостей

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OpenAI работает над приостановкой использования голоса Sky в звуковой версии ChatGPT. К такому решению компания пришла после того, как пользователи обратили внимание, что он звучит очень похоже на актрису Скарлетт Йоханссон.

OpenAI заявила в своем блоге, что голос, один из пяти доступных на ChatGPT, был от другой актрисы и не был выбран, чтобы имитировать Йоханссон.

Ранее Скарлетт Йоханссон сыграла вымышленную виртуальную помощницу Саманту в фильме «Она». Фильм рассказывает о мужчине, который влюбился в систему искусственного интеллекта.

Голоса являются частью обновленной языковой модели OpenAI GPT-4o, которая дебютировала в начале этого месяца. Она может отвечать на устные вопросы пользователей с помощью голосового ответа.

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Источник: bloomberg

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