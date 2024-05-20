OpenAI уберет из ChatGPT «слишком сексуальный» голос Sky, напоминающий Скарлетт Йоханссон

OpenAI работает над приостановкой использования голоса Sky в звуковой версии ChatGPT. К такому решению компания пришла после того, как пользователи обратили внимание, что он звучит очень похоже на актрису Скарлетт Йоханссон.

OpenAI заявила в своем блоге, что голос, один из пяти доступных на ChatGPT, был от другой актрисы и не был выбран, чтобы имитировать Йоханссон.

We’ve heard questions about how we chose the voices in ChatGPT, especially Sky. We are working to pause the use of Sky while we address them. Read more about how we chose these voices: https://t.co/R8wwZjU36L — OpenAI (@OpenAI) May 20, 2024

Ранее Скарлетт Йоханссон сыграла вымышленную виртуальную помощницу Саманту в фильме «Она». Фильм рассказывает о мужчине, который влюбился в систему искусственного интеллекта.

Голоса являются частью обновленной языковой модели OpenAI GPT-4o, которая дебютировала в начале этого месяца. Она может отвечать на устные вопросы пользователей с помощью голосового ответа.

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Источник: bloomberg

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