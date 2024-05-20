Starfield превратили в «Звездные войны» с помощью 100+ модов — «игра мечты» о мандалорце

Starfield получила неоднозначную реакцию игроков, но сильная сторона игр Bethesda — возможность превратить их модами в… практически всё, что угодно. Именно это и сделал ютубер DeityVengy, который с помощью более 100 модов сделал из Starfield «игру мечты» о «Звездных войнах». Такая себе компенсация за отмененную EA игру Respawn Entertainment про мандалорца.

Энтузиаст использовал всю мощь модов, чтобы превратить Starfield в крутую игру о мандалорцах. В нем есть протагонист в мандалорских доспехах, который заменил существующего главного героя, многие расы пришельцев из «Звездных войн», соответствующее оружие, персонажи, предметы и детали мира. Добавлен пользовательский интерфейс на тему «Звездных войн» для лучшего погружения. В видео можно увидеть бой с участием AT-ST, имперских штурмовиков и многое другое. Движение с помощью ранца и стрельба во время него, имеющиеся в Starfield, очень хорошо подходят для воспроизведения мандалорского способа действий.

DeityVengy говорит, что добавил готовые моды «Звездных войн» для Starfield в качестве основы, а затем отредактировал то что получилось. Для заинтересованных выложил свою сборку модов на Google Диск.

«Это огромная работа, которая все еще продолжается. Каждый день я нахожу один-два мода, которые можно добавить к этому, а также новые моды, которые выпускаются каждый день. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, что может дать будущий Creation Kit от Bethesda».

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В феврале EA объявила, что закрывает раннюю разработку шутера о «Звездных войнах», чтобы сосредоточиться на собственных брендах и поддержке существующих игр. Об этой игре известно немного, но, по слухам, в ней был герой-мандалорец.

EA действительно разрабатывает несколько видеоигр Star Wars, в частности Star Wars: Jedi 3 и стратегию Star Wars, но среди них пока нет ни одной игры о мандалорцах. Bethesda сообщила, что Starfield получит обновление редактор модов Creation Kit, однако неизвестно, когда это произойдет.

Источник: IGN