«Гамбит королевы» — украинский трейлер драмы о династии Тюдоров с Джудом Лоу и Алисией Викандер

Фильм экранизирует одноименный бестселлер Элизабет Фримантл о тайнах королевского двора Тюдоров времен юности будущей королевы Елизаветы I.

«Королева Кэтрин Парр — шестая и последняя жена жестокого английского монарха Генриха VIII — остается регентом Англии и наставницей будущей королевы Елизаветы, пока с войны не возвращается король. Он преследует каждого, кто может помешать его абсолютной монархии. Когда ее подругу детства сжигают — Кэтрин оказывается в шаге от пропасти. Все ждут: сделает ли Королева ошибку, совершит ли Генрих кровавую расплату? Ради выживания и надежд на лучшее будущее Кэтрин должна играть в опасную игру, где ставка — ее собственная жизнь».

Роль Кэтрин Парр сыграла оскароносная Алисия Викандер («Ex Machina»), а Генриха VIII — Джуд Лоу («Молодой папа», «Капитан Марвел»). Также среди актерского состава появятся Эдди Марсан («Джентльмены»), Саймон Рассел Бил («Тор: Любовь и гром»), Эрин Доэрти («Корона»), Сэм Райли («Малифисента») и дочь Кейт Уинслет Миа Триплтон.

Срежиссировал «Гамбит королевы» Карим Айноуз («Невидимая жизнь Эвридики Гужман»), а художником по костюмам выступил Майкл О’Коннор, который работал над «Герцогиней» и был отмечен премией «Оскар».

«Гамбит королевы» уже дебютировал на Каннском кинофестивале, а в украинский прокат выйдет с 13 июня.