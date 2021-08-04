Электромобиль Renault Zoe перестанут выпускать в 2024 году, его заменит электрический Renault 5 на новой платформе





Несмотря на популярность компактного электромобиля Renault Zoe в Европе, текущее поколение модели станет последним. Французский автопроизводитель решил не обновлять его, так как в основе модели лежит устаревшая платформа, которая практически не поддается модернизации.

Таким образом Renault Zoe будет оставаться на рынке еще 2-3 года (то есть примерно до 2023-2024 года), после чего ему на смену выйдут Renault MeganeE, Renault 5 и другие электрические новинки, представленные в рамках стратегии Renaulution. Они будут основаны на новой совместной платформе CMF-EV альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, использование которой позволит сэкономить значительные средства.

Напомним, что модель Renault Zoe была представлена в далеком 2012 году, после чего несколько раз получала незначительные обновления платформы. Несмотря на постепенный рост мощности и емкости батареи, основа электромобиля морально устарела и, по мнению руководства, требует не обновления, а замены. С момента анонса французы продали более 300 тысяч электромобилей Renault Zoe, причем большинство из них на европейском рынке.

Отметим, что к 2025 году компания Renault обещает выпустить 14 новых ключевых автомобилей, семь из которых будут полностью электрическими, при этом у всех новых моделей будет электрическая или гибридная версия. В перечне новинок выполненные в ретро-стиле электромобили Renault 4 и Renault 5, а также полностью электрический Renault MeganeE.

Источник: InsideEV’s