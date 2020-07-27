Renault преодолела отметку в 300 тыс. проданных электромобилей, причём только во Франции приобрели более 100 тыс. Renault Zoe





На прошлой неделе мы рассказывали вам о рекордных результатах продаж электрокроссоверов Hyundai Kona, а сейчас своими данными решил поделиться французский автопроизводитель Renault. Компания объявила, что с момента начала продаж фирменных электрических моделей успела поставить на европейский рынок 300 тыс. электромобилей.

За это же время на родном для бренда рынке Франции было продано более 100 тыс. электромобилей Renault Zoe, то есть порядка половины от всех проданных автомобилей этой модели (суммарно более 200 тыс. штук). При этом популярность электромобилей растет каждый год — за первую половину текущего года продажи электромобилей Renault выросли на 38% и составили 42,000 экземпляров.

Львиную долю данного количества составила модель Renault Zoe, разошедшаяся в количестве 37,540 штук, что на 50% больше, чем за тот же период прошлого года. Оставшиеся электромобили — коммерческие модели Kangoo Z.E., Master Z.E., а также Twizy.

Интересно, что за полный 2019 года автопроизводитель Renault продал 61,000 электромобилей, тогда как в текущем году по прогнозам аналитиков он должен превзойти отметку в 100 тыс. штук. Уже совсем скоро в продаже появятся компактный сити-кар Renault Twingo Z.E. и бюджетный электрокроссовер Renault City K-ZE, что также положительно повлияет на результаты компании.

Напомним, что благодаря новым льготам на покупку электромобилей, которые ввели Франция, Германия и Нидерланды приобрести в Европе модели Renault Zoe и Smart EQ в лизинг можно практически бесплатно.

Источник: InsideEV’s