Электронные версии студенческого и ученического билетов появятся в приложении «Дія» в начале 2020 года

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Министерство цифровой трансформации анонсировало грядущее расширение функциональных возможностей приложения «Дія», которое предлагается в рамках нашумевшей инициативы «Держава в смартфоні». Буквально на днях стартовал бета-тест приложения с электронными водительским удостоверением и техпаспортом. В ближайших планах числится также запуск электронного студенческого билета. Этот проект разрабатывается Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством образования и науки Украины.

Отмечается, что уже скоро студенты учреждений высшего и профессионально-технического образования смогут пользоваться электронным студенческим или ученическим билетом. Это стало возможным благодаря утвержденному Правительством постановлению «О реализации экспериментального проекта по применению электронных студенческих (ученических) билетов». В результате, электронный студенческий билет начнёт появляться в приложении «Дія» в начале следующего года.

В Минцифры пояснили, что оцифровка билетов будет происходить с согласия лица на использование данных, в частности персональных, содержащиеся в Реестре студенческих (ученических) билетов Единой государственной электронной базы по вопросам образования. При этом электронный билет будет формироваться автоматически, если все необходимые сведения имеются в указанном выше реестре. Такой билет будет содержать уникальный электронный идентификатор — QR-код.

Проверка достоверности е-билета будет происходить с помощью технических средств без дополнительного предъявления документа, удостоверяющего личность.

Источник: Facebook