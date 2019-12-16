Стартовал бета-тест приложения «Дія» с электронными водительским удостоверением и техпаспортом

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Как и ожидалось, буквально только что официально стартовал публичный бета-тест горячо ожидаемого многими приложения «Дія» в рамках нашумевшей инициативы «Держава в смартфоні», в котором в итоге планируют объединить все государственные онлайн-сервисы. Первые пользователи, оформившие заявки на участие в бета-тестировании приложения, начали получать соответствующие электронные письма с приглашением и ссылкой на загрузку предварительной версии ПО.

На бета-тест за пять дней записалось более 58 тыс. человек, тогда как число слотов ограничено 20 тыс. на обе платформы Android и iOS.

После установки приложения и осуществления идентификации водители получат доступ к электронным версиям своего водительского удостоверения и техпаспорта и сразу смогут пользоваться ими в повседневной жизни. Проверка документом сотрудниками полиции будет осуществляться по уникальному электронному идентификатору (QR-коду) с использованием смартфонов и других устройств. В случаях, когда полицейские отказываться признавать документы в смартфоне и требовать пластиковые, водителям советуют обращаться н горячую линию полиции по номеру 0-800-50-02-02.

Как уже говорилось ранее, тестирование будет проходить в несколько этапов — каждый день доступ к сервису планируют открывать для 2-4 тыс. людей, чтобы распределить нагрузку и обработку комментариев — и продлится месяц. Это месяц необходим, чтобы как следует проверить работу приложения. В рамках тестирования была создана специальная группа тестировщиков в Facebook для эффективного взаимодействия с разработчиками. Там можно и нужно сообщать об ошибках, давать рекомендации и участвовать в обсуждениях тех или иных вопросов.

После завершения тестирования состоится официальный релиз и загрузить ПО смогут все желающие.

Накануне министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что в общей сложности 6 млн украинских водителей смогут пользоваться электронными версиями прав и техпаспорта.

Как мы уже сообщали, электронные водительское удостоверение и техпаспорт — только начало. В перспективе в приложении должны появится и другие документы, включая паспорт.

Источник: Минцифры