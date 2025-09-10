Электропитание Apple iPhone 17: емкость аккумуляторов, батарея MagSafe для Air и ее совместимость с остальной линейкой

После презентации линейки Apple iPhone 17 начали появляться дополнительные сведения о новых смартфонах, которые не были прямо озвучены во время мероприятия. Мы уже рассказывали о различия между процессорами A19 и A19 Pro, а теперь речь пойдет об аккумуляторах, автономности и зарядке.

Емкости батарей iPhone 17

Apple подтвердила емкости батарей в моделях iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Согласно требованиям ЕС, Apple публикует энергетические ярлыки на страницах своих продуктов, поэтому официальные данные выглядят так:

iPhone 17 — 3 692 мА-ч (+3,7% по сравнению с iPhone 16)

iPhone Air — 3 149 мА-ч

iPhone 17 Pro — 4 252 мА-ч (+18,7% по сравнению с iPhone 16 Pro)

iPhone 17 Pro Max — 5 088 мА-ч (+8,6% по сравнению с iPhone 16 Pro Max)

Эти показатели совпадают с информацией из регуляторной базы данных, опубликованной несколько дней назад. Однако остается неясным, идет ли речь о моделях с физическим SIM-лотком или только eSIM-версии.

Apple отмечает, что eSIM-версии новых iPhone имеют немного большие батареи, ведь свободное пространство после удаления физического SIM-лотка можно использовать для аккумулятора.

В ЕС iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max сохранили слот для SIM-карты, поэтому логично считать, что приведенные значения касаются именно этих моделей. Но регуляторная база указывала, что это могут быть емкости для eSIM-вариантов. Поэтому вопрос пока открыт.

Что касается iPhone Air, он предлагается только с eSIM во всем мире, поэтому его емкость будет одинаковой для любой страны или региона.

Для сравнения, в серии iPhone 16 батареи имели такие параметры:

iPhone 16 — 3 561 мА-ч

iPhone 16 Plus — 4 674 мА-ч

iPhone 16 Pro — 3 582 мА-ч

iPhone 16 Pro Max — 4 685 мА-ч

MagSafe Battery для iPhone Air

Как и ожидалось, Apple вернула свой MagSafe Battery, но работает он только с новым iPhone Air. В то же время компания отмечает, что этот аксессуар имеет еще одну полезную функцию.

Новый MagSafe Battery для iPhone Air способен продлить время работы смартфона на 65%, что, по словам Apple, обеспечивает более длительное время автономной работы, чем у любой другой модели iPhone.

Ранее Apple сняла с продажи оригинальный MagSafe Battery после перехода iPhone с Lightning на USB-C. Первое поколение батареи заряжалось через Lightning, и тогда компания фактически отдала рынок MagSafe-аккумуляторов с USB-C сторонним производителям.

Несмотря на то, что батарея самого iPhone Air соответствует уровню iPhone 16 Pro, его чрезвычайно тонкий корпус не становится слишком толстым или тяжелым даже с подключенным MagSafe Battery.

Почему же MagSafe Battery для iPhone Air не работает с другими iPhone? Самое очевидное объяснение — форма. Он подходит только к корпусу iPhone Air. Выступы камер в iPhone 17 и iPhone 17 Pro делают аксессуар физически несовместимым.

Но Apple подчеркивает: MagSafe Battery для iPhone Air может заряжать не только этот смартфон. Причина в том, что аксессуар имеет порт USB-C и может работать как внешний аккумулятор для любого устройства с USB-C. Его емкости достаточно прежде всего для небольших аксессуаров с USB-C, однако технически он способен подпитывать любое устройство, поддерживающее зарядку через USB-C-кабель.

Цена MagSafe Battery для iPhone Air составляет $99. Это не самый доступный вариант, если нужен универсальный внешний аккумулятор. Но если вы покупаете именно iPhone Air, тогда этот аксессуар станет удобным дополнением и при случае может помочь зарядить другие гаджеты.

Скорость зарядки iPhone Air

Также стало известно, что iPhone Air поддерживает MagSafe-зарядку мощностью до 20 Вт. Об этом свидетельствуют технические характеристики Apple. Это на 5 Вт меньше, чем у остальных моделей iPhone 17 и iPhone 16, которые работают с новыми MagSafe-адаптерами мощностью 25 Вт. Так же iPhone Air ограничен скоростью 20 Вт в стандарте Qi2, тогда как другие модели поддерживают 25 Вт с Qi2.2.

Чтобы получить быструю беспроводную зарядку, для iPhone Air нужно иметь MagSafe-зарядку с адаптером мощностью не менее 30 Вт. А при зарядке через USB-C достаточно 20 Вт для быстрого пополнения энергии. В этом режиме смартфон получает 50% заряда за 30 минут.

С MagSafe Battery для iPhone Air беспроводная мощность ограничивается 12 Вт, если аксессуар используется самостоятельно. Но при подключении к розетке он может работать в режиме «сквозной» зарядки и передавать энергию одновременно на телефон.

iPhone Air имеет самый маленький аккумулятор среди линейки iPhone 17. Это может объяснять более низкую скорость зарядки. Apple также применила в нем технологию батареи с высокой плотностью, и это, вероятно, тоже повлияло на ограничения.

Источник: 9to5mac, macrumors 1, 2