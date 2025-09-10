banner
Процессоры Apple A19 Pro на 150% быстрее предшественников: отличия чипов iPhone 17/Pro/Air

Вадим Карпусь

Автор новостей

Вместе с новой серией смартфонов iPhone 17 компания Apple представила новые мобильные чипы A19 и A19 Pro. Стандартный iPhone 17 получил обычный A19, а модели iPhone Air и iPhone 17 Pro — A19 Pro. Но есть нюанс. Хотя упоминается о двух моделях процессоров, фактически в смартфонах используются три разных версии чипов. Все они изготовлены по более новому 3-нанометровому техпроцессу.

Да, действительно, в iPhone Air и iPhone 17 Pro используется процессор A19 Pro. Но дело в том, что модели iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получили более мощный A19 Pro с 6-ядерным GPU. В iPhone Air также используется A19 Pro, но с одним отключенным графическим ядром. Поэтому чип вроде бы один, но в двух разных версиях с разными уровнями производительности.

По данным Apple, различия между смартфонами и процессорами следующие:

  • A19 (iPhone 17) — 6-ядерный CPU, 5-ядерный GPU
  • A19 Pro (iPhone Air) — 6-ядерный CPU, 5-ядерный GPU
  • A19 Pro (iPhone 17 Pro/Pro Max) — 6-ядерный CPU, 6-ядерный GPU

Объем оперативной памяти также различается: iPhone Air и iPhone 17 Pro получили по 12 ГБ, тогда как стандартный iPhone 17 — 8 ГБ.

A19

Все версии A19 получили Neural Accelerators — ускорители для каждого ядра GPU, которые улучшают работу с ежедневными задачами и производительность локальных моделей ИИ, например Siri на устройстве. Также обновлен 16-ядерный Neural Engine, дисплейный процессор и процессор обработки изображений.

Apple утверждает, что A19 Pro имеет самый быстрый CPU среди смартфонов и самый продвинутый GPU. CPU получил на 50% больший кэш последнего уровня, более высокую пропускную способность и улучшенное прогнозирование ветвей. GPU отличается повышенной скоростью вычислений, унифицированным сжатием изображений и вторым поколением динамического кэширования. Neural Accelerators обеспечивают в 4 раза больше пиковой вычислительной мощности, чем у A18 Pro.

A19 Pro

Модели iPhone 17 Pro также имеют новую систему охлаждения с испарительной камерой, что позволяет чипу A19 Pro раскрывать свой потенциал еще лучше. Благодаря новой архитектуре CPU и GPU обеспечивают на 40% лучшую постоянную высокую производительность по сравнению с A18 Pro в серии iPhone 16.

Apple заявляет, что iPhone 17 Pro и Pro Max с полноценным A19 Pro могут работать до 150% быстрее предыдущих поколений. В iPhone Air разница также ощутима — до 120% прироста графики по сравнению с предыдущими чипами.

Официальные тесты Apple избегают прямого сопоставления с A18 или A18 Pro с iPhone 16, потому что там отрыв был бы меньше. Зато в графиках использовали данные от iPhone 13 и iPhone 15 Pro Max.

Результаты тестов производительности выглядят так:

  • A19 Pro (iPhone Air) против A15 Bionic (iPhone 13) — до 50% быстрее CPU, до 120% быстрее GPU
  • A19 Pro (iPhone Air) против A17 Pro (iPhone 15 Pro) — до 20% быстрее CPU, до 50% быстрее GPU
  • A19 Pro (iPhone 17 Pro) против A15 Bionic (iPhone 13) — до 50% быстрее CPU, до 150% быстрее GPU
  • A19 Pro (iPhone 17 Pro) против A17 Pro (iPhone 15 Pro) — до 20% быстрее CPU, до 30% быстрее GPU

Для еще большего отрыва Apple советует брать именно Pro-модели, где графика может быть до 250% производительнее A15 Bionic.

Источник: macrumors, wccftech, tomshardware

