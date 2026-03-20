Электрический монстр Xiaomi YU7 GT: 990 л.с., 705 км запаса хода и автопилот

В придачу к обновленному седану Xiaomi SU7 модельного ряда 2026 года китайская компания готовит еще одну новинку. Будущий электрокроссовер Xiaomi YU7 GT предложит потрясающие характеристики, которым могут позавидовать болиды «Формула-1». Информация о нем появилась в новом каталоге Министерства промышленности и информационных технологий Китая для электромобилей.





Xiaomi YU7 GT можно рассматривать как SUV-версию спортивного электроседана Xiaomi SU7 Ultra. Автомобиль получил батарею емкостью 101,7 кВт-ч, обеспечивающую крейсерский запас хода до 650 км. Максимальная дальность, по данным производителя, достигает 705 км.

Электрокроссовер имеет полный привод с двумя моторами. Передний мотор выдает 288 кВт мощности, задний — 450 кВт. Вместе это дает 738 кВт или 990 лошадиных сил. Такой привод разгоняет SUV до 300 км/ч.

Внешне YU7 GT имеет спортивный силуэт coupe-SUV. Спереди расположилась светодиодная лента во всю ширину и остро очерченные фары, а капот выглядит плавным и динамичным. На крыше доступен интегрированный лидар для поддержки автопилотных систем. Профиль подчеркивают широкие колесные арки, многоспицевые спортивные диски и красные суппорты тормозов. Дверные ручки спрятаны, а сзади используется полная LED-оптика, доступны надписи «XIAOMI» и название модели «YU7 GT», а бампер оформлен диффузорным стилем с двумя выходными элементами.





Размеры автомобиля составляют 5015 мм в длину, 2007 мм в ширину, 1597 мм в высоту, а колесная база — 3000 мм. Вес автомобиля — 2460 кг, причем батарея весит 666 кг.

Xiaomi предлагает богатый выбор опций для персонализации: различные элементы передних комбинированных фар, зеркала, спойлеры, цвета тормозных суппортов, наклейки на кузов и даже передняя эмблема.

В прошлом году замаскированный прототип YU7 GT уже заметили во время тестирования.

Источник: carnewschina