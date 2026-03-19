Вышел Xiaomi SU7 2026: до 902 км автономности, 670 км за 15 минут и автопилот в базе

Xiaomi представила новое поколение электроседана Xiaomi SU7, в котором компания сделала серьезный апгрейд почти по всем ключевым направлениям. Модель получила запас хода до 902 км (по циклу CLTC), LiDAR в базе и высоковольтную архитектуру.





Характеристики Xiaomi SU7

Одним из ключевых изменений в Xiaomi SU7 стал переход на высоковольтную платформу. Версии Standard и Pro теперь используют архитектуру с напряжением 752 В вместо предыдущих 400 В. В версии Max прирост не такой существенный, но тоже есть — с 871 В на 897 В. Это напрямую повлияло на зарядку. Версия Max теперь добавляет до 670 км запаса за 15 минут (было 510 км). Поддержка 5C позволяет зарядить батарею с 10% до 80% примерно за 11 минут.

Запас хода тоже вырос:





Standard — 720 км (было 700 км)

Pro — 902 км (было 830 км)

Max — 835 км (было ~800 км)

Показатель Pro в 902 км — ключевой. Это обеспечит примерно 600-650 км автономности в реальных условиях, что превышает актуальные показатели Tesla.

Все версии Xiaomi SU7 получили новый мотор V6s Plus. Как следствие, мощность в версиях Standard и Pro выросла до 320 л.с. (было 299 л.с.), а в Max — до 690 л.с. (было 673 л.с.).

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Инженеры также модернизировали подвеску. Версия Pro теперь имеет пневмоподвеску с CDC, которая ранее была только у Max. Все версии получили более широкие шины (245 мм спереди, 265 мм сзади) и 4-поршневые тормоза. Max дополнительно оснащается решениями Brembo.

Кроме того, теперь во всех комплектациях устанавливается LiDAR. Вместе с ним доступен 4D-радар и вычислительная платформа производительностью 700 TOPS (было до 508 TOPS). Система HAD (Highway Autonomous Driving) теперь доступна даже в базовой версии.

После инцидентов с предыдущей моделью Xiaomi усилила конструкцию автомобиля. Теперь используется сталь прочностью до 2200 МПа (было 2000), а батарея защищена балкой 1500 МПа. Количество подушек безопасности выросло с 7 до 9. При этом дверные ручки получили тройное резервирование с механическим открытием.

Аэродинамика также несколько улучшилась, а обновленный кузов достиг коэффициента сопротивления 0,21. Хотя внешне изменения минимальны: новый цвет Capri Blue, обновленная оптика и 20-дюймовые диски. В салоне можно заметить переработанный руль, обновленную центральную консоль. Еще есть новая тема Dark Night Black и динамическая подсветка.

Цена

Вместе с обновлениями и улучшениями выросла и цена Xiaomi SU7 — на 10-14 тыс. юаней ($1500-2000):

Standard — 229 900 юаней ($33000)

Pro — 259 900 юаней ($37100)

Max — 309 900 юаней ($44300)

Для сравнения: базовая Model 3 в Китае стартует от 235 500 юаней с запасом хода 634 км.





Поставки стартуют сразу после презентации. Xiaomi планирует выпустить более 16 000 авто уже в марте.

Источник: electrek