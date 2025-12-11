Xiaomi готовит три новых электромобиля: от семейного гиганта до спортивного кроссовера

Xiaomi Auto решила не ждать «правильного момента» и запустила сразу три крупных автомобильных проекта. Компания формирует полноценную линейку электромобилей, которая закрывает ключевые сегменты рынка: семейный полноразмерный кроссовер, высокопроизводительную модель для любителей скорости и премиальный седан для требовательных владельцев.

Первым в трио идет гигантский электрокроссовер Xiaomi YU9 — будущий флагман Xiaomi для семей. Длина более 5,2 м делает его даже больше Mercedes EQS SUV. Внутри можно разместить шесть или семь пассажиров, поэтому модель рассчитана на большие семьи и длительные поездки. Чтобы снять вопрос с запасом хода, Xiaomi устанавливает продвинутый силовой модуль расширенного радиуса действия. Он дает возможность ездить на чистой электротяге в городе и без волнения преодолевать дальние дистанции. YU9 напрямую нацеливается на Li Auto L9 и Aito M9, а серьезность подготовки подтверждает участие Лея Цзюня в суровых зимних и высотных тестах на плато Памир в Синьцзяне — следовательно, SUV уже близок к массовому запуску.

Второй проект — высокоскоростной электромобиль Xiaomi YU7 GT, созданный на базе текущего YU7, но с четким фокусом на динамику. Команда инженеров тщательно настраивает шасси, работает с подвеской и рулевым управлением, чтобы сделать реакции максимально точными. Параллельно оптимизируют электрическую силовую установку и тепловой менеджмент, чтобы двигатели выдерживали интенсивные нагрузки. Xiaomi YU7 GT неоднократно тестировали на легендарной трассе Нюрбургринг в Германии. Именно эта модель должна стать «проходным билетом» Xiaomi в Европу и конкурировать с Tesla Model Y Performance в сегменте скоростных электрокроссоверов.

Замыкает премиальную тройку Xiaomi SU7 L — удлиненная, более дорогая и комфортная версия уже знакомого седана SU7. Шпионские фото показывают значительное увеличение задней части кузова за B-стойкой, чтобы дать пассажирам второго ряда больше пространства. Общая длина должна превысить 5,2 м, а колёсная база — более 3,1 м. По габаритам и назначению SU7 L приближается к Porsche Panamera, причем располагается между стандартной и удлиненной Executive-версиями.

Одновременная подготовка трех крупных моделей — YU9, YU7 GT и SU7 L — показывает, что Xiaomi не просто наращивает присутствие на рынке, а планирует быстро закрепиться в разных ценовых и функциональных нишах. Компания стремится, чтобы почти каждый потенциальный покупатель электромобиля получил релевантный вариант с логотипом Xiaomi.

Источник: arenaev