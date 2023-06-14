«‎Элио» — дебютный трейлер нового мультфильма Pixar о пришельцах и мальчике, выдающем себя за лидера Земли

Disney и Pixar выпустили первый официальный трейлер будущего научно-фантастического мультфильма «‎Элио», премьера которого запланирована на 1 марта 2024 года.

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По сюжету маленький «‎аутсайдер» Элио внезапно попадает в Коммуниверс – мир, в котором собрались представители многих инопланетных рас. Мальчика ошибочно идентифицируют как лидера Земли – роли, к которой он не совсем готов.

«Веками люди обращались к Вселенной в поиске ответов — в новом фильме Disney и Pixar «Элио» Вселенная зовет к себе! Элио должен наладить отношения с эксцентричными инопланетными формами жизни, пережить серию ужасающих испытаний и каким-то образом узнать, кем он действительно должен быть», — говорится в официальном описании фильма.

Роль Элио исполнил Йонас Кибреаб, а его маму Ольгу сыграла Америка Феррера. Джамил Джамиль появится в образе посла Квеста, а Брэд Гаррет — посла Григона.

Режиссером стал Эдриан Молина (сценарист и сорежиссер «Коко»), а продюсирует фильм Мэри Элис Драмм (ассоциированный продюсер «Коко»).

«Элио» – это 28-й полнометражный фильм Pixar, а уже завтра, 15 июня, в украинских кинотеатрах дебютирует еще одно творение студии – «Стихии» от режиссера Питера Сона.

Премьеру «Элио» ожидаем в марте 2024 года.