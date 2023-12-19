«Эммануэль» (18+) — первый взгляд на Ноэми Мерлан в эротической драме Одри Диван

Фильм, вдохновленный персонажем и миром писательницы Эммануэль Арсан, по сценарию Ребекки Злотовски («Дети других людей»), снимали в Париже и Гонконге.

Главную женскую роль в первой англоязычной версии фильма «Эммануэль» сыграет Ноэми Мерлан («Портрет девушки в огне»), а мужскую — Уилл Шарп («Белый лотос»). Также среди актерского состава отличились дважды номинантка на «Оскар» Наоми Уоттс («Малхолланд Драйв»), Джейми Кэмпбелл Бауэр («Очень странные дела»), Чача Хуан («Бумажный дом») и Энтони Вонг («Infernal Affairs»).

Детали сюжета держат в тайне, однако известно, что экранизация режиссера Одри Диван будет отличаться от «Прощай, Эммануэль» — прибыльного и культового фильма 1977 года, в котором роль жены французского дипломата, отправляющейся в сексуальное путешествие, сыграла Сильвия Кристель.

Другой известный фильм Диван «Событие», рассказывавший о незаконном аборте молодой женщины в 1960-х годах, получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале 2021 года. Ноэм Мерлан была отмечена премией «Сезар» и недавно получила англоязычный дебют в фильме «Тар» с Кейт Бланшетт.

Источник: Deadline