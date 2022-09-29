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«Енергоатом» планирует создать сеть из 120 быстрых зарядных станций для электромобилей за два года

«Енергоатом» планирует создать сеть из 120 быстрых зарядных станций для электромобилей за два года

Госпредприятие «Енергоатом» планирует создать сеть из 120 автомобильных электрических зарядных станций соответствующее решение утвердил Кабмин на заседании 27 сентября.

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По плану, в течение двух лет НАЭК «Енергоатом» введет в эксплуатацию 120 зарядных станций для электромобилей: 40 большой мощности (160 кВт) и еще 80 средней мощности (60 кВт) в областных центрах и на основных автомагистралях Украины.

Украинцы достаточно активно пересаживались на электромобили и до войны (в Украине электромобили освобождены от НДС и ввозной пошлины как минимум до конца 2025 года), а топливный кризис и дальнейший рост цен весной привели к стремительному росту спроса на электрические модели. Сейчас в Украине насчитывается более 100 тыс. электрифицированных авто (это вместе с «гибридами»), поэтому возникает вопрос развития необходимой инфраструктуры.

«Энергоатом обладает значительными резервными мощностями для безопасного производства дешевой и чистой электроэнергии. Создание национальной инфраструктуры зарядных станций станет толчком не только к распространению частного электротранспорта, но и развитию новых сервисов с использованием электромобилей, например, в сфере доставки и логистики. В то же время, развитие электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры – это уменьшение зависимости Украины от ископаемого топлива, снижение уровня вредных выбросов в атмосферу, улучшение общей экологической ситуации».

Герман Галущенко,

министр энергетики Украины

По данным Международного энергетического агентства, продажи электромобилей в 2021 году выросли более чем вдвое — всего на рынок было отгружено 6,6 миллиона электрических моделей (около 9% от общего объема продаж пассажирских автомобилей). Можно также вспомнить, что в июне ЕС согласовал полный запрет на продажу новых автомобилей на ископаемом топливе с 2035 года. Тогда же Евростат сообщил, что в 2020 году количество зарегистрированных электромобилей на батареях (BEV) впервые превысило 1 млн с 2013 по 2020 год их количество выросло в 20 раз.

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Можно также вспомнить, что в 2021 году Мининфраструктуры Украины предлагало запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей уже с 2030 года, тогда эта инициатива остановилась на стадии публичного обсуждения. Еще раньше ведомство предлагало изменить ДБН и сделать обязательными зарядные станции для электромобилей на всех автомобильных дорогах общего пользования.

Мінінфраструктури: В Україні вже 3244 зарядні станції для електромобілів від 6 провайдерів та 15 операторів (це чотири авто на одну точку зарядки)


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