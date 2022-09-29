«Енергоатом» планирует создать сеть из 120 быстрых зарядных станций для электромобилей за два года

Госпредприятие «Енергоатом» планирует создать сеть из 120 автомобильных электрических зарядных станций — соответствующее решение утвердил Кабмин на заседании 27 сентября.

По плану, в течение двух лет НАЭК «Енергоатом» введет в эксплуатацию 120 зарядных станций для электромобилей: 40 большой мощности (160 кВт) и еще 80 средней мощности (60 кВт) в областных центрах и на основных автомагистралях Украины.

Украинцы достаточно активно пересаживались на электромобили и до войны (в Украине электромобили освобождены от НДС и ввозной пошлины как минимум до конца 2025 года), а топливный кризис и дальнейший рост цен весной привели к стремительному росту спроса на электрические модели. Сейчас в Украине насчитывается более 100 тыс. электрифицированных авто (это вместе с «гибридами»), поэтому возникает вопрос развития необходимой инфраструктуры.

«Энергоатом обладает значительными резервными мощностями для безопасного производства дешевой и чистой электроэнергии. Создание национальной инфраструктуры зарядных станций станет толчком не только к распространению частного электротранспорта, но и развитию новых сервисов с использованием электромобилей, например, в сфере доставки и логистики. В то же время, развитие электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры – это уменьшение зависимости Украины от ископаемого топлива, снижение уровня вредных выбросов в атмосферу, улучшение общей экологической ситуации». Герман Галущенко, министр энергетики Украины

По данным Международного энергетического агентства, продажи электромобилей в 2021 году выросли более чем вдвое — всего на рынок было отгружено 6,6 миллиона электрических моделей (около 9% от общего объема продаж пассажирских автомобилей). Можно также вспомнить, что в июне ЕС согласовал полный запрет на продажу новых автомобилей на ископаемом топливе с 2035 года. Тогда же Евростат сообщил, что в 2020 году количество зарегистрированных электромобилей на батареях (BEV) впервые превысило 1 млн — с 2013 по 2020 год их количество выросло в 20 раз.

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Можно также вспомнить, что в 2021 году Мининфраструктуры Украины предлагало запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей уже с 2030 года, тогда эта инициатива остановилась на стадии публичного обсуждения. Еще раньше ведомство предлагало изменить ДБН и сделать обязательными зарядные станции для электромобилей на всех автомобильных дорогах общего пользования.