В ЄС уже налічується понад один мільйон електромобілів на батареях (BEV) — з 2013 по 2020 рік їх кількість зросла у 20 разів

З’явилося цінне доповнення до сьогоднішньої новини про погодження країнами ЄС заборони продажу нових авто на викопному паливі з 2035 року — Євростат оприлюднив статистику офіційно зареєстрованих легкових електромобілів з живленням від акумуляторів (BEV). Зі звіту випливає, що у 2020-му році кількість електромобілів в країнах ЄС вперше перевищила один мільйон одиниць.

За 7 років — з 2013 по 2020 рік — кількість електромобілів в ЄС зросла у 20 разів. І це, безперечно, приголомшливі темпи росту.

Найвищі темпи зростання були зафіксовані у 2019-2020 роках та 2018-2019 роках — тоді приріст склав 83% та 64% відповідно. У 2020 році частка в загальній кількості легкових автомобілів зросла з 0,02% до 0,4%.

Можна згадати, що український парк електромобілів станом на 1 червня 2022 року налічував 36 602 од, найбільше їх зареєстровано у Києві — 7801. Далі йдуть Одеська область (4550), Харківська область (3403) та Дніпро (3225).

Станом на 2020-й, частка чистих електромобілів зросла з 0,02% до 0,4% в загальному обсязі легких автівок. При цьому кількість автомобілів у ЄС також невпинно зростала протягом цих семи років і у 2020 році сягнула 250 млн.

Найвищий рівень автомобілеволодіння — у Люксембурзі, який є незмінним лідером рейтингу протягом щонайменше 30 років. У 2020 році там на тисячу населення припадало 682 автівки. Сюди входять транскордонні працівники (не мешканці міста), які користуються службовими автомобілями, зареєстрованими в країні. Слідом за Люксембургом йдуть Італія (670), Польща (664) і Фінляндія (652). Найнижче місце в рейтингу рівня володіння автомобілями зайняла Румунія з показником 379 автівки на тисячу населення. Трошки вище розташувалися Латвія (390), Угорщина (403) та Болгарія (414). Для порівняння, на початок 2021 року рівень автомобілізації в Києві вперше перевищив позначку 400 автомобілів на тисячу мешканців. Також потрібно враховувати, що не обов’язково всі, хто має автівку, постійно нею користуються. Тобто, автомобілеволодіння та автомобілекористування не є тотожними поняттями.