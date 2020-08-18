Электрозаправки на всех автомобильных дорогах общего пользования — Мининфраструктуры предлагает изменить ДБН





Министерство инфраструктуры Украины (Мининфраструктуры) выступило с новой инициативой, призванной ускорить развитие зарядной инфраструктуры. Суть заключается в том, чтобы изменить государственные строительные нормы, закрепив необходимость размещения электрозаправок не только на автомагистралях государственного значения, как сейчас, а вообще на всех автомобильных дорогах общего пользования. Соответствущую идею озвучил министр инфраструктуры Владислав Криклий в рамках сегодняшней конференции «Інфраструктура електротранспорту 2020: вікна можливостей».

Министр призвал всех желающих присоединиться к обсуждению проекта соответствующих изменений ДБН. В действующих нормах ДБН Б.2.2-12: 2019 «Планування і забудова територій» предусмотрено обязательное размещение электрозарядних станций (ЭЗС) на магистральных дорогах и дорогах государственного значения. Но при этом не указывается точное количество с учетом существующего количества электромобилей и заделом на перспективу.

Прямо сейчас Мининфраструктуры работает над обновленной версией национальной стратегии развития транспорта на период до 2030 года.

«По состоянию на конец июля этого года в Украине уже зарегистрировано почти 23 000 электромобилей и немного больше гибридов, которые вместе составляют около 46 000 авто. Как владелец электромобиля я мечтаю, чтобы нас становилось только больше, потому что это инвестиции в здоровье и экологию. Ключ к успеху — удешевление электромобилей и развитие инфраструктуры. В ближайшее время мы планируем обновить положения национальной стратегии развития транспорта, в том числе по использованию городского электрического транспорта. Однако наша главная задача — создать условия для производства электромобилей в Украине». Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины.

Также он добавил, что Мининфраструктуры поддерживает продление действия нулевой ставки НДС на ввоз в Украину электромобилей и ведет переговоры с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по проекту обновления парков муниципального транспорта в регионах современным электрическим транспортом «Міський громадський транспорт України ІІ».

Источник: Мининфраструктуры