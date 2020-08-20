«Энергоатом» совместно с H2 построит вблизи Запорожской АЭС крупнейший в Европе дата-центр, инвестиции составят $700 млн

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Глава ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин подписал меморандум о сотрудничестве с представителями ООО «Н2», который предусматривает постройку вблизи Запорожской АЭС одного из крупнейших в Европе вычислительных дата-центров. Объем запланированных инвестиций должен достигнуть $700 млн.

Подписание документа состоялось в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского во время его рабочей поездки в Запорожье, в ходе которой была представлена Стратегия развития региона до 2027 года.

Отметим, что 5 августа 2020 года представители компаний Yom Capital и Н2 встретились с и.о. министра энергетики Ольгой Буславец, заявив об интересе к южному региону Украины, где наблюдается значительное перепроизводство электроэнергии, а также сотрудничестве с Энергоатомом и Укргидроэнерго.

На следующий день с инвесторами встретился Владимир Зеленский, на встрече обсуждались планы постройки в Украине дата-центра, завода по производству водорода и ветроэлектростанции.

Напомним, что в распоряжении ГП «НАЭК «Энергоатом» находятся 15 энергоблоков АЭС установленной мощностью 13835 МВт; 2 гидроагрегата ТГАЭС установленной мощностью 302 МВт; 2 гидроагрегата АлГЭС установленной мощностью 11,5 МВт. За первое полугодие 2020 года доля электроэнергии ГП «НАЭК «Энергоатом» от общего объема производства электроэнергии в Украине составила 53,8%, что на 0,2% больше, чем за І полугодие 2019 года (53,6%).

Источник: Энергоатом, Liga.net