«Енергоатом» та NuScale підписали меморандум, який дасть можливість виробляти малі модульні атомні реактори в Україні





Два дні тому Енергоатом та Westinghouse підписали меморандум щодо будівництва в Україні кількох блоків АЕС вартістю $25-30 млрд. А сьогодні НАЕК «Енергоатом» підписала меморандум з ще одною американською компанією NuScale Power, який дасть можливість виробляти малі модульні атомні реактори в Україні.

Документ передбачає, що NuScale надаватиме підтримку Енергоатому з таких питань:

експертиза технології малих модульних реакторів (ММР), в тому числі техніко-економічне обґрунтування запропонованих майданчиків;

розробка термінів і проміжних результатів проєктів;

дослідження витрат;

технічний аналіз;

ліцензування та дозвільна діяльність, а також інженерні дослідження та проєктування.

Меморандум про взаєморозуміння з метою вивчення можливості будівництва АЕС NuScale в Україні був підписаний у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка.

«Меморандум – це чергове свідчення того, що співпраця в енергетичній галузі є одним з ключових пріоритетів стратегічного партнерства між Україною й Сполученими Штатами. Технології NuScale дають можливість будувати малі модульні реактори в Україні. Міненерго максимально сприятиме локалізації виробництва. Для розвитку безвуглецевої генерації, забезпечення частотного регулювання та проходження добових піків використання малих модульних реакторів є дуже перспективним» — зазначив Герман Галущенко.

Зазначимо, що у серпні 2020 року ММР NuScale став першим і єдиним малим модульним реактором, який отримав схвалення проєкту від Комісії з ядерного регулювання США. NuScale Power розробила нову модульну атомну електростанцію з легководяним реактором, яка може застосовуватися для виробництва електроенергії, централізованого опалення, опріснення води, виробництва водню та застосування в інших технологічних теплових системах.

Джерело: Міністерство енергетики України