Энергоэффективнее и дешевле. Tesla представила третье поколение революционных солнечных крыш Solar Roof





Основатель Tesla Илон Маск во время недавнего конференц-звонка, посвященного финансовым результатам минувшего квартала, немало времени посвятил энергетическому бизнесу Tesla Energy, который в будущем должен догнать основной автомобильный бизнес компании по объему выручки (в прошлом квартале автомобильный бизнес принес $5,353 млрд выручки, а энергетический — $402 млн). И первые шаги в направлении достижения этой амбициозной цели не заставили себя ждать. В минувшие выходные Tesla представила новое поколение революционной солнечной черепицы Solar Roof. Это уже третье поколение черепицы Tesla, пока так и не получившей массового распространения, вопреки ожиданиям производителя. Но, возможно, в этот раз у Tesla получится захватить рынок кровельных материалов.

Третье поколение Tesla Solar Roof превосходит предшествующие версии по удельной мощности (увы, точных цифр компания не приводит). Кроме того, количество компонентов в плитках сократилось вдвое, что позволило снизить производственные расходы по сравнению со вторым поколением. Илон Маск заверяет, что в 80% случаев установка Solar Roof обойдется дешевле, чем традиционная крыша с солнечными панелями, купленными отдельно.

Справедливости ради, то же самое Tesla говорила про первое и второе поколение черепицы. Но новая черепица, мало того, что дешевле и эффективнее, так еще представляется куда более подходящим вариантов с точки зрения простоты монтажа и необходимого для выполнения этих работ времени. Первоначально Tesla будет выполнять работы по установке солнечных крыш Solar Roof самостоятельно, но со временем начнет привлекать сторонних подрядчиков. В конечном итоге установка Tesla Solar Roof будет занимать всего 8 часов. Это звучит впечатляющие, учитывая, что обычно эти работы занимают от нескольких дней до недели. В данном случае речь о комплекте для среднего дома площадью около 185 м2 и мощностью 10 кВт. Стоить он будет около $34 тыс. с учетом компенсации за установку солнечных батарей.

Tesla и дальше планирует продавать плитки Solar Roof в нескольких вариантах, имитирующих различные виды традиционных кровельных покрытий. Но пока доступен только один вариант Solar Roof, напоминающий черное стекло. Компания планирует добавлять по одному новому дизайну каждые 6-9 месяцев. На подходе плитки, имитирующие черепицу, включая вариацию в средиземноморском стиле.

По эффективности плитки Solar Roof немного уступают обычным панелям, но жертва оправдана не только с эстетической точки зрения. Так как черепица покрывает всю площадь крыши, на общую выработку это почти никак не влияет. Гарантийный срок службы составляет 25 лет.

Напомним, в августе Tesla запустила в США доступный сервис аренды солнечных панелей с бесплатной установкой и платным демонтажем.

Источник: Engadget