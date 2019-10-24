Возвращение к прибыли, запуск Gigafactory 3 в Шанхае и ускорение выпуска Model Y. Главное из отчета Tesla





Сегодня Tesla опубликовала финансовые показатели своей деятельности за очередной квартал — у нее, как и у других производителей, финансовый год совпадает с календарным, поэтому 30 сентября для компании завершился третий квартал 2019 финансового года. И теперь можно взглянуть, действительно ли рекордные поставки автомобилей и прочие меры помогли компании выйти из минуса в плюс, а ведь это интересует большинство сильнее, чем остальное. Забегая вперед, скажем, да, ожидания Илона Маска производителя оправдались и минувший квартал Tesla завершила с прибылью. Говоря точнее, чистая прибыль, рассчитанная по методике GAAP, оказалась равна $143 млн. Напомним, по итогам второго квартала Tesla понесла убытки в размере $408 млн, тогда как годом ранее чистая прибыль была вдвое больше ($311 млн). К слову, сама форма отчета Tesla сильно изменилась и теперь там можно найти гораздо больше подробностей.

За три месяца с июля по сентябрь был получен доход $6,303 млрд. Для сравнения: доход в предшествующем квартале был равен $6,350 млрд долларов, а год назад — $6,824 млрд долларов. Другими словами, и в годовом, и в квартально выражении показатель немного снизился.

Как и раньше, львиная часть доходов пришлась на автомобильный бизнес ($5,353 млрд). Валовая маржа автомобильного бизнеса, выступающая важным индикатором для инвесторов, в квартальном выражении увеличилась — с 18,9% до 22,8%. Хотя она заметно ниже, чем год назад — 25,8%.

За отчетный период Tesla произвела и отгрузила покупателям рекордное количество автомобилей — 96 тыс. и 97 тыс. Но отчет о поставках автомобилей мы уже внимательно изучили в начале месяца, поэтому останавливаться не будем. Отметим лишь, что план по поставкам автомобилей на весь 2019 год остается прежним — от 360 тыс. до 400 тыс. единиц. И в этом Tesla должна реализовать минимум 105 тыс. автомобилей, чтобы достичь нижней границы. Впрочем, с этим трудностей возникнуть не должно. В письме инвесторам Маск сообщил о старте пробного выпуска Model 3 на заводе Gigafactory 3 в Шанхае, причем линия была введена с опережением графика, что впечатляет. Собственно, как и ожидалось. Фото с производственной линии Gigafactory 3 в Шанхае:

Направление систем производства и хранения энергии принесло $402 млн (год назад результат был $399 млн, а кварталом ранее — $369 млн). Общие поставки домашних аккумуляторов Powerwall и промышленных Powerpack достигли рекордных 477 МВт·ч (рост на 15% в квартальном выражении и на 99% — в годовом. Отдельно Tesla отмечает недавний запуск Tesla Megapack — нового аккумулятора мощностью 1,5 МВт для создания огромных хранилищ энергии. Выпуск солнечных панелей в квартальном выражении удалось поднять с 29 МВт до 43 МВт. Видимо, недавнее снижение цен и запуск сервиса аренды солнечных панелей помогло. Во время конференц-колла с инвесторами и финансовыми аналитиками Маск сделал очень смелое заявление, что в будущем энергетический бизнес Tesla Energy и автомобильный бизнес Tesla Automotive сравняются по объемам выручки. Он добавил, что ранее Tesla бросила все ресурсы на наращивание производства Model 3, но теперь может активнее развивать другие направления.

Сервисы и прочие направления принесли за квартал $548 млн. Меньше, чем в прошлом квартале ($605 млн), но почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом ($327 млн). Операционные расходы сократились с $1,108 млрд до $930 млн. Из них на НИОКР было потрачено $334 млн. против $351 млн годом ранее.

Глобальная сеть станций быстрой зарядки Tesla Supercharger увеличилась до 1653 штук, а количество точек подключения — до 14 658 штук.

Запущенная в августе Tesla фирменная программа автострахования в Калифорнии пользуется большим спросом и сейчас компания работает над тем, чтобы распространить ее на новые рынки.

Свободный денежный поток, получаемый вычетом из операционного денежного потока капитальных расходов, составил $371 млн, а объем денежных средств и их эквивалентов на конец квартала достиг $5,338 млрд (на 80% больше, чем годом ранее).

В апреле электромобили Tesla Model S и Model X получили новые электромоторы и увеличенный запас хода при прежней емкости батареи. В отчете Tesla особо подчеркивает, что на сегодня автомобили Tesla обеспечивают самый большой запас хода на одной подзарядке (по циклу EPA). Вспоминаем новую платформу Plaid.

Tesla не только начала собирать Model 3 на Gigafactory 3 в Шанхае с опережением графика (сама линия гораздо эффективнее по сравнению с линией во Фримонте — затраты на единицу выпущенной продукции сокращены на 65%), но и опережает график по компактному кроссоверу Model Y. Теперь Tesla планирует начать серийный выпуск Model Y на заводе во Фримонте к лету 2020 года, тогда как изначально он был намечен на осень. А капитальные затраты на Model Y за счет общей платформы и улучшений удалось сократить вдвое по сравнению с Model 3. Ограниченное производство электрогрузовиков Tesla Semi начнется в 2020 году. В ближайшее время Tesla определится с местом строительства европейской Gigafactory 4, где будут собираться Model 3 и Model Y. Строительство завода, который с большой вероятностью расположится в Германии, должно начаться в 2021 году.

Говоря о горячо ожидаемом пикапе Tesla, чья презентация ожидается в следующем месяце, Маск назвал его Cyber Truck. Ранее он уже называл его «футуристическим пикапом в стиле киберпанк прямиком из вселенной Blade Runner».

Источник: Tesla