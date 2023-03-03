Энтузиасты создали самый большой в мире игровой ноутбук: с 43-дюймовым дисплеем, энергопотреблением 260 Вт и массой 45 кг

Авторам канала Evan and Katelyn пришла в голову достаточно оригинальная идея – создать самый большой в мире ноутбук. К тому же, игровой.

В качестве дисплея для самого крупного ноутбука было решено использовать 43-дюймовый телевизор. Его поместили в коробку, изготовленную из дерева, винила и АБС-пластика. Вычислительные ресурсы «ноутбука» обеспечены встроенной системой Intel NUC. Она оснащена процессором Core i7-1165G7 и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060.

Внутри корпуса также разместили достаточно крупную клавиатуру, систему RGB-подсветки с контроллерами, USB хаб и кабели для соединения отдельных компонентов в единую систему. И, кроме того, в корпусе расположены сразу 3 батареи. Одна из них питает мини-компьютер Intel NUC, вторая выделена специально для энергоснабжения телевизора и третья служит для нужд RGB-подсветки. Суммарное энергопотребление системы в играх достигает 260 Вт. Скорее всего, большую часть энергии потребляет телевизор. Весь «ноутбук» весит 45 кг.

Отметим, серийные крупные игровые ноутбуки существенно уступают этому самодельному монстру. В большинстве случаев, они оснащены 17,3-дюймовыми дисплеями. В некоторых случаях производители экспериментируют с более крупными дисплеями. Например, в 2006 году вышло устройство DELL XPS M2010 – фактически настольная система в корпусе ноутбука с 20-дюймовым дисплеем, которая весила 10 кг. В 2017 году вышла модель Acer Predator X21 с 21-дюймовым изогнутым дисплеем, двумя видеокартами GTX 1080 в связке SLI и массой 8,5 кг. Но широкого распространения такие ноутбуки не получили.

Источник: videocardz