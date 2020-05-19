Epic Games Store получил большое обновление — теперь можно автоматически вернуть деньги за игры
Команда разработчиков магазина Epic Games Store сообщила о выпуске довольно большого функционального обновления. Пожалуй, главное, что произошло с выходом новой версии, — появился автоматический возврат средств за игру.
Само собой, речь о тех играх, для которых такая возможность предусмотрена. Чтобы запросить возврат средств, нужно нажать на выпадающее меню «Учётная запись» в правом верхнем углу аккаунта в EGS и перейти во вкладку «Транзакции». Затем следует нажать на название игры, которую требуется вернуть, и кнопку «Возврат». Полный возврат денежных средств можно получить за любую игру в течение 14 дней с момента покупки, вне зависимости от причины. Единственное условие — проведенное в игре время не должно превышать двух часов. Но есть еще две оговорки:
- Право на возврат в EGS не предоставляется в играх, где пользователь нарушил условия использования или был заблокирован, а также в случае злоупотребления политикой возврата денег.
- Способ и время, необходимые для возврата средств в EGS, могут различаться в зависимости от способа оплаты.
Одновременно Epic Games внесла изменения в работу механизма проверка права собственности на игры в Epic Games Launcher. Теперь она будет проходить на ранних этапах запуска игры, и в случае неудачной проверки отобразится код ошибки LS-0021.
Также обновление добавляет интеграцию с торговыми площадками Green Man Gaming, Genba Digital и Fanatical (купленные там игры теперь можно привязывать к своему аккаунту в Epic Games Store без получения дополнительного ключа активации) и возможность оплаты еще пятью валютами:
- CAD
- AUD
- SEK
- DKK
- NOK
Еще одно новшество — возможность ограничивать пропускную способность загрузки игр. Соответствующая функция доступна в настройках Epic Games Launcher.
В перспективе Epic Games Store добавит каталог модов к играм и достижения — прямо сейчас разработчики работают над их реализацией.
С момента запуска в Epic Games Store бесплатно раздали 108 игр на сумму $2140
Источник: Epic Games Store