Epic Games Store получил большое обновление — теперь можно автоматически вернуть деньги за игры

Команда разработчиков магазина Epic Games Store сообщила о выпуске довольно большого функционального обновления. Пожалуй, главное, что произошло с выходом новой версии, — появился автоматический возврат средств за игру.

Само собой, речь о тех играх, для которых такая возможность предусмотрена. Чтобы запросить возврат средств, нужно нажать на выпадающее меню «Учётная запись» в правом верхнем углу аккаунта в EGS и перейти во вкладку «Транзакции». Затем следует нажать на название игры, которую требуется вернуть, и кнопку «Возврат». Полный возврат денежных средств можно получить за любую игру в течение 14 дней с момента покупки, вне зависимости от причины. Единственное условие — проведенное в игре время не должно превышать двух часов. Но есть еще две оговорки:

Право на возврат в EGS не предоставляется в играх, где пользователь нарушил условия использования или был заблокирован, а также в случае злоупотребления политикой возврата денег.

Способ и время, необходимые для возврата средств в EGS, могут различаться в зависимости от способа оплаты.

Одновременно Epic Games внесла изменения в работу механизма проверка права собственности на игры в Epic Games Launcher. Теперь она будет проходить на ранних этапах запуска игры, и в случае неудачной проверки отобразится код ошибки LS-0021.

Также обновление добавляет интеграцию с торговыми площадками Green Man Gaming, Genba Digital и Fanatical (купленные там игры теперь можно привязывать к своему аккаунту в Epic Games Store без получения дополнительного ключа активации) и возможность оплаты еще пятью валютами:

CAD

AUD

SEK

DKK

NOK

Еще одно новшество — возможность ограничивать пропускную способность загрузки игр. Соответствующая функция доступна в настройках Epic Games Launcher.

В перспективе Epic Games Store добавит каталог модов к играм и достижения — прямо сейчас разработчики работают над их реализацией.

Источник: Epic Games Store