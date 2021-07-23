Epic подала новую жалобу в рамках антимонопольного иска против Google





Компания Epic возобновила борьбу с ограничениями магазинов приложений для мобильных платформ, обновив антимонопольный иск против Google. Документ содержит в основном отредактированные сведения о предполагаемом монопольном поведении Google в отношении Android, в том числе о запрете игры Epic Fortnite в магазине Google Play в прошлом году. Жалоба с внесёнными в нее поправками поступила вскоре после того, как судья официально связал дело с недавним судебным процессом нескольких штатов, направленным против политики Google Play Store.

Жалоба Epic основана на информации, полученной в результате государственного антимонопольного расследования, и на документах, подготовленных после подачи первоначального иска. Одно из добавлений, например, включает раскрытые в прошлом году подробности о «тесных отношениях, которые Google поддерживает с Apple». Речь идёт, в том числе, о соглашение по выплате от $8 млрд до $12 млрд в пользу Apple за использование Google в качестве поисковой системы по умолчанию. Жалоба также включает новую информацию о предполагаемых антиконкурентных действиях Google, в том числе о её сделках с производителями смартфонов и другими магазинами приложений. Однако большая часть этой информации закрыта – остались только намёки на утверждения, на которых могло основываться дело.

Компания Google опровергает эти обвинения и заявляет, что «открытая экосистема Android позволяет разработчикам распространять приложения через несколько магазинов приложений». В то же время в Play Store действуют правила, «справедливые по отношению к разработчикам и обеспечивающие безопасность магазина для пользователей». При этом отмечается, что игра Fortnite по-прежнему доступна на платформе Android, хотя и не распространяется через Google Play из-за нарушения правил.

В жалобе также говорится, что «Google была полна решимости» не допустить появления Fortnite в Samsung Galaxy Store. Поисковый гигант якобы предлагал Epic «специальную сделку» для запуска игры в Google Play. Но когда Epic отклонила сделку, Google якобы предприняла другие антиконкурентные меры, но подробности не уточняются.

Помимо этих и других отредактированных претензий, жалоба Epic содержит тот же основной аргумент, что и первоначальный иск компании, поданный в августе прошлого года. Утверждается, что «открытая» экосистема Android от Google по-прежнему является функционально монопольной, не позволяя другим магазинам приложений или загружаемым приложениям конкурировать на равных с официальной платформой Google Play Store. Потому Epic ищет возможность разместить свою игру Fortnite в магазине Google Play с независимой системой обработки платежей и положить конец другим якобы неконкурентным действиям.

Источник: The Verge