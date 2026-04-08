Новости Кино 08.04.2026 comment views icon

Новые "Пацаны" уже онлайн: 97% положительных отзывов на Rotten Tomatoes

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Нові "Хлопаки" вже онлайн: 97% схвальних відгуків на Rotten Tomatoes

На Amazon Prime Video вышли 2 дебютные серии 5 сезона сериала «Пацаны».


Финальный сезон должен поставить точку в противостоянии между командой, возглавляемой Билли Бутчером (Карл Урбан) и суперами во главе с Хоумлендером (Энтони Старр). К тому же зрителям обещали смерть некоторых важных персонажей уже на старте сезона.

По сюжету, идейный «не-супер» Бутчер будет искать способ окончательно получить супергеройскую силу, чтобы преодолеть заклятых врагов. Зато Хоумлендер всеми силами будет стремиться к бессмертию.


Финальный сезон получил кучу положительных отзывов накануне официального релиза. Первые эпизоды, в частности, получили оценку 97% на Rotten Tomatoes. По словам критиков, сериал не отходит от собственного узнаваемого стиля, оставаясь кровавым, масштабным и неожиданно коварным.

На мнение издание Geek vibes nation, этот сериал должен посмотреть каждый, а новый сезон не уступает предыдущим остротой сатиры и черным юмором.

Критики особо отметили мощный финал, игру актеров и эмоциональную развязку, окрестив новый сезон «сумасшедшим» и «гениальным».

Расписание выхода эпизодов пятого сезона «Пацанов»

  • 1 эпизод — 8 апреля
  • 2 эпизод — 8 апреля
  • 3 эпизод — 15 апреля
  • 4 эпизод — 22 апреля
  • 5 эпизод — 29 апреля
  • 6 эпизод — 6 мая
  • 7 эпизод — 13 мая
  • 8 эпизод — 20 мая

Ранее мы уже писали, что несмотря на то, что «Пацаны» приближаются к своему финалу, франшиза продолжает жить: ранее нам представили первый взгляд на персонажей сериала-приквела Vought Risingс Солдатиком, действие которого происходит в 1950-х годах; параллельно идет разработка проекта «Пацаны: Мексика», которым занимаются Диего Луна и Гаэль Гарсия Берналь.

Спецпроекты
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0
Ретельне миття підлоги замість пасивного протирання: огляд серії роботів-пилососів Aqua 10 від Dreame

Ну и не забываем об уже существующем спинофе «Поколение Ви», события которого, кстати,тесно связаны с финалом основного шоу. Из еще более интересного: мир «Парней» получит продолжение и в видео-игре с тем же юмором и жестокостью.

«Хлопаки» залишаться без хепі-енду: не всі герої доживуть до фіналу

Популярные новости

arrow left
arrow right
Когда ИИ нужен не везде: новые функции Gemini запускают "бесконечный" поиск на Google TV
OpenAI теряла на Sora по $1 млн в день: детали о закрытии ИИ-генератора видео
Что известно об Apple iPhone Fold: дисплей без складки, самая большая батарея 5800 мА-ч и цена от $2000
Оранжевый — хит сезона: в Китае раскупили 10 млн iPhone 17 Pro Max благодаря "космическому" цвету
Amazon прислал 79-летней женщине более 100 посылок: она даже не имела аккаунта на сайте
IBM и Lam Research объединяются, чтобы создать EUV-резист для микросхем менее 1 нм
YouTube запустил ИИ-резюме к видео на главной странице
Lenovo возрождает игровой смартфон Legion
Вышел трейлер "Конец Оук-Стрит": дикий Sci-Fi с динозаврами в пригороде
Gears of War: E-Day — в Microsoft подтвердили выход шутера в 2026 году
RTX "на максималках"? Mega Geometry появится в The Witcher IV
Запуск Xiaomi 17 в Европе запланировали на 28 февраля: без Pro и "заднего" дисплея
Портрет украинского геймера в 2026 году: RTX 3060, 32 ГБ оперативной памяти и S.T.A.L.K.E.R. 2 в библиотеке
Binance запустила бессрочные фьючерсы на акции Meta, NVIDIA и Alphabet (Google)
Агенты хаоса: исследователи проверили "глупость" и ненадежность ИИ-помощников в Discord
AirDrop для всех: Google расширит обмен файлами с iPhone на "многие" Android-смартфоны
Цены на процессоры Intel Arrow Lake Refresh подскочили еще до начала продаж
Исследователи создали экологическую водную батарею, которая выдержала 120 000 циклов
Meta и YouTube обязали выплатить $3 млн женщине, которая "подсела" на приложения в детстве
Итальянский канал украл 2,3-миллионный трейлер NVIDIA о DLSS 5 и заблокировал его на YouTube
Samsung Galaxy S26 получили стабильную One UI 8.5: что в ней нового
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить