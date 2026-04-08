На Amazon Prime Video вышли 2 дебютные серии 5 сезона сериала «Пацаны».





Финальный сезон должен поставить точку в противостоянии между командой, возглавляемой Билли Бутчером (Карл Урбан) и суперами во главе с Хоумлендером (Энтони Старр). К тому же зрителям обещали смерть некоторых важных персонажей уже на старте сезона.

По сюжету, идейный «не-супер» Бутчер будет искать способ окончательно получить супергеройскую силу, чтобы преодолеть заклятых врагов. Зато Хоумлендер всеми силами будет стремиться к бессмертию.





Финальный сезон получил кучу положительных отзывов накануне официального релиза. Первые эпизоды, в частности, получили оценку 97% на Rotten Tomatoes. По словам критиков, сериал не отходит от собственного узнаваемого стиля, оставаясь кровавым, масштабным и неожиданно коварным.

На мнение издание Geek vibes nation, этот сериал должен посмотреть каждый, а новый сезон не уступает предыдущим остротой сатиры и черным юмором.

Критики особо отметили мощный финал, игру актеров и эмоциональную развязку, окрестив новый сезон «сумасшедшим» и «гениальным».

Расписание выхода эпизодов пятого сезона «Пацанов»

1 эпизод — 8 апреля

2 эпизод — 8 апреля

3 эпизод — 15 апреля

4 эпизод — 22 апреля

5 эпизод — 29 апреля

6 эпизод — 6 мая

7 эпизод — 13 мая

8 эпизод — 20 мая

Ранее мы уже писали, что несмотря на то, что «Пацаны» приближаются к своему финалу, франшиза продолжает жить: ранее нам представили первый взгляд на персонажей сериала-приквела Vought Risingс Солдатиком, действие которого происходит в 1950-х годах; параллельно идет разработка проекта «Пацаны: Мексика», которым занимаются Диего Луна и Гаэль Гарсия Берналь.

Ну и не забываем об уже существующем спинофе «Поколение Ви», события которого, кстати,тесно связаны с финалом основного шоу. Из еще более интересного: мир «Парней» получит продолжение и в видео-игре с тем же юмором и жестокостью.