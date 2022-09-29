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ЕС хочет запретит россиянам совершать платежи на европейские криптокошельки

ЕС хочет запретит россиянам совершать платежи на европейские криптокошельки

Европейский Союз предложил ввести новый пакет санкций против россии, вызванный непрекращающейся военной агрессией против Украины. Это уже восьмой пакет европейских санкций, который запретит импорт российской продукции на сумму около €7 млрд и введёт ряд других ограничений.

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Среди них следует упомянуть ограничение цен на российскую нефть и запрет на продажу россии ключевых технологий, которые могут принести пользу её вооруженным силам. Также гражданам ЕС запретят занимать высокооплачиваемые должности в российских государственных компаниях. Вместе с тем ЕС предлагает ввести санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников российского министерства и лиц, причастных к проведению недавних незаконных «референдумов» на временно оккупированной украинской территории.

Дополнительно ЕС ужесточит ограничения на криптовалютные инвестиции россиян внутри содружества. Предыдущее ограничение на размещение криптовалютных активов в размере €10 тыс. (было установлено в апреле) будет отменено, сообщил осведомлённый источник. Потенциально это приведёт к тому, что россияне не смогут хранить какие-либо активы в криптокошельках в ЕС.

Источник: bloomberg, coindesk


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