Новости Наука и космос 24.11.2023 в 09:54 comment views icon

ESA успешно провела огневое испытание новой ракеты Ariane 6. Она почти готова к запуску!

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Юрій Орос

Автор новин

ESA успешно провела огневое испытание новой ракеты Ariane 6. Она почти готова к запуску!

Новая ракета ESA Ariane 6 прошла большую полномасштабную репетицию в рамках подготовки к своему первому полету, когда команды на земле провели полный отсчет запуска с последующим семиминутным полным запуском двигателя основной ступени, так называемое огневое испытание. Теперь она почти готова к запуску в космос.

В отличие от основного двигателя, для этой репетиции ускорители не были зажжены, поэтому Ariane 6 крепко стояла на стартовой площадке на космодроме «Европа» во Французской Гвиане, как и планировалось. Испытание двигателя воспроизводит, как будет работать основная ступень Ariane 6 во время обычного полета в космос.

Испытание, проведённое с тестовой моделью на стартовой площадке Европейского космодрома во Французской Гвиане, стало самым длинным «полным» запуском для нижнего жидкостного движущегося модуля Ariane 6 с двигателем Vulcain 2.1.

Команды ArianeGroup, CNES и ESA выполнили все этапы полета ракеты, не отрываясь от Земли. Эта знаковая репетиция прошла после многих лет проектирования, планирования, подготовки, строительства и тяжелой работы одних из лучших космических инженеров Европы. Мы снова на пути к восстановлению автономного доступа Европы в космос.

– генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер.

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Ariane_6

Двигатель Vulcain 2.1 сжег почти 150 тонн топлива в баках основной степени Ariane 6 — жидкого кислорода и жидкого водорода, переохлажденного до температуры ниже -250°C. Vulcain 2.1 является развитием двигателя Vulcain 2, который сделал Ariane 5 самой успешной европейской ракетой-носителем на сегодня. Модернизация имеет упрощенную и более дешевую конструкцию, а новые технологии в сопле двигателя и системе зажигания были перенесены с двигателя на конструкцию стартовой площадки, чтобы повысить производительность и снизить себестоимость ракеты.

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Запалювання двигуна Vulcain 2.1
Зажигание двигателя Vulcain 2.1

Загрузка топлива в центральное ядро ​​ракеты заняла чуть более двух часов и требовала участия целой команды людей для деликатных операций. Операции по заправке выполнялись во время длительного обратного отсчета, включающего другие квалификационные испытания. Для определенности и обеспечения стабильности ракеты-носителя топливо также было заправлено в баки разгонного блока — даже несмотря на то, что двигатель разгонного блока запускается только один раз на орбите после отделения от основной степени, и во время этого наземного испытания не работал.

На стартовой площадке, эксплуатируемой французским космическим агентством CNES, использовалась система водяного охлаждения, чтобы снизить жар от двигателя.

ESA успешно провела огневое испытание новой ракеты Ariane 6. Она почти готова к запуску!
Ariane 6 во время комбинированного огневого испытания

Репетиция состоялась после короткого теста в сентябре (известного как CTLO1), когда баки Ariane 6 были заполнены, а двигатель Vulcain 2.1 ненадолго воспламенился и выключился, а также испытания на заправку и слив топлива, выполненного в октябре (известного как CTLO2.1) для проверки функций системы запуска, таких как слив топлива при наличии имитированных сбоев.

Последнее испытание разгонного блока в горячем состоянии готовится и запланировано на декабрь 2023 в испытательном центре Лампольдсгаузен немецкого аэрокосмического агентства DLR.

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