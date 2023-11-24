ESA успешно провела огневое испытание новой ракеты Ariane 6. Она почти готова к запуску!

Новая ракета ESA Ariane 6 прошла большую полномасштабную репетицию в рамках подготовки к своему первому полету, когда команды на земле провели полный отсчет запуска с последующим семиминутным полным запуском двигателя основной ступени, так называемое огневое испытание. Теперь она почти готова к запуску в космос.

ESA’s new #Ariane6 rocket passed a major full-scale rehearsal today in preparation for its first flight, when teams on the ground went through a complete launch countdown followed by a seven-minute full firing of the core stage’s engine, as it would fire on a launch into space.… pic.twitter.com/K9wyR7GA4F — ESA (@esa) November 23, 2023

В отличие от основного двигателя, для этой репетиции ускорители не были зажжены, поэтому Ariane 6 крепко стояла на стартовой площадке на космодроме «Европа» во Французской Гвиане, как и планировалось. Испытание двигателя воспроизводит, как будет работать основная ступень Ariane 6 во время обычного полета в космос.

Испытание, проведённое с тестовой моделью на стартовой площадке Европейского космодрома во Французской Гвиане, стало самым длинным «полным» запуском для нижнего жидкостного движущегося модуля Ariane 6 с двигателем Vulcain 2.1.

Команды ArianeGroup, CNES и ESA выполнили все этапы полета ракеты, не отрываясь от Земли. Эта знаковая репетиция прошла после многих лет проектирования, планирования, подготовки, строительства и тяжелой работы одних из лучших космических инженеров Европы. Мы снова на пути к восстановлению автономного доступа Европы в космос. – генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер.

Двигатель Vulcain 2.1 сжег почти 150 тонн топлива в баках основной степени Ariane 6 — жидкого кислорода и жидкого водорода, переохлажденного до температуры ниже -250°C. Vulcain 2.1 является развитием двигателя Vulcain 2, который сделал Ariane 5 самой успешной европейской ракетой-носителем на сегодня. Модернизация имеет упрощенную и более дешевую конструкцию, а новые технологии в сопле двигателя и системе зажигания были перенесены с двигателя на конструкцию стартовой площадки, чтобы повысить производительность и снизить себестоимость ракеты.

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Загрузка топлива в центральное ядро ​​ракеты заняла чуть более двух часов и требовала участия целой команды людей для деликатных операций. Операции по заправке выполнялись во время длительного обратного отсчета, включающего другие квалификационные испытания. Для определенности и обеспечения стабильности ракеты-носителя топливо также было заправлено в баки разгонного блока — даже несмотря на то, что двигатель разгонного блока запускается только один раз на орбите после отделения от основной степени, и во время этого наземного испытания не работал.

На стартовой площадке, эксплуатируемой французским космическим агентством CNES, использовалась система водяного охлаждения, чтобы снизить жар от двигателя.

Репетиция состоялась после короткого теста в сентябре (известного как CTLO1), когда баки Ariane 6 были заполнены, а двигатель Vulcain 2.1 ненадолго воспламенился и выключился, а также испытания на заправку и слив топлива, выполненного в октябре (известного как CTLO2.1) для проверки функций системы запуска, таких как слив топлива при наличии имитированных сбоев.

Последнее испытание разгонного блока в горячем состоянии готовится и запланировано на декабрь 2023 в испытательном центре Лампольдсгаузен немецкого аэрокосмического агентства DLR.