Еще один Freedom: США запускают портал с VPN для просмотра контента, запрещенного в ЕС и других странах

Госдеп США разрабатывает онлайн-платформу, на которой жители ЕС и других стран смогут просматривать контент, запрещенный на их территории.





Материалы, которые будут публиковаться на этом сайте, будут включать высказывания, потенциально разжигающие ненависть и распространяющие пропаганду терроризма. По словам информированных источников, в Вашингтоне этот шаг рассматривают как противодействие цензуре.

Собеседники отмечают, что сайт будет размещаться по адресу «freedom.gov». Один из собеседников также добавляет, что американские официальные лица обсуждали возможность включения функции VPN чтобы сделать так, будто трафик пользователей идет из США. Официальные лица уверяют, что активность пользователей на сайте не будет отслеживаться.

Осведомленные источники сообщают, что проектом занимается заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс. Сайт должен был быть представлен в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, однако был отложен. Журналисты Reuters не узнали причин, по которым проект было решено отложить, однако чиновники Госдепа и юристы выражают обеспокоенность относительно этого сайта.





Проект может еще больше обострить отношения между администрацией президента США Дональда Трампа и европейскими союзниками. Кроме того из-за этого сайта Вашингтон может оказаться в странном положении, поскольку будет поощрять граждан других стран нарушать местные законы.

По словам представителя Госдепа в комментарии Reuters, правительство США не имеет планов по противодействию цензуре в странах ЕС, однако выделяет среди собственных приоритетов цифровую свободу, включая распространение технологий обеспечения конфиденциальности и обхода цензуры, таких как VPN. Администрация Трампа сделала свободу слова, особенно то, что она считает подавлением консервативных голосов в интернете, одним из приоритетов своей внешней политики, в частности в Европе и Бразилии.

В ЕС другой подход к этому вопросу. Европейская конституция защищает почти все формы выражения мнений. Ограничения в ЕС преимущественно касаются распространения пропаганды экстремизма, нацизма, антисемитизма и межнациональной розни. Однако у Трампа осуждают страны ЕС за якобы подавление правых политиков, в частности, в Румынии, Германии и Франции. По мнению администрации Трампа, закон ЕС о цифровых услугах и британский Закон о безопасности в Интернете ограничивают свободу слова.

ITC сообщал, что в прошлом году Apple и Meta получили первые в ЕС антимонопольные штрафы DMA. В начале февраля французские правоохранители пришли с обысками в парижский офис X и вызвали Илона Маска на допрос в рамках расследования относительно незаконного контента.

Источник: Reuters