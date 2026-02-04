tradfi
Новости IT-бизнес 04.02.2026

В офис Twitter/X во Франции пришла полиция: Маск на допросе



Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

В офіс Twitter/X у Франції завітала поліція: Маск на допиті

Французские правоохранители 3 февраля пришли с обысками в парижский офис X и вызвали Илона Маска на допрос в рамках расследования относительно незаконного контента.


В столичной прокуратуре заявили, что недавно расширили расследование, которое длится уже почти год в связи с распространением чат-ботом Grok заявлений с отрицанием Холокоста и дипфейков сексуального характера. По информации представителей Европола, который помогает французским правоохранителям, расследование касается ряда вероятных уголовных преступлений, связанных с публикациями в X незаконного контента и других форм онлайн-преступности.

Центр Европола по борьбе с киберпреступностью направил в Париж аналитика для помощи местным правоохранителям. Французское подразделение жандармерии по борьбе с киберпреступностью также оказывает помощь в расследовании. В рамках расследования местные власти вызвали на допрос Маска и экс-гендиректора X Линду Яккарино. В прошлом году она уволилась с должности на фоне громкого скандала, связанного с тем, что Grok восхвалял Гитлера. Представители прокуратуры ожидают Маска и Яккарино в апреле, однако сама явка носит добровольный характер. 

По словам представительницы парижской прокуратуры Лоры Бекко, среди потенциальных преступлений расследуются: соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, нарушение прав на личные изображения в результате сексуальных дипфейков, отрицание преступлений против человечности, фальсификация работы и мошенническое извлечение данных из автоматизированной системы обработки данных, а также деятельность организованной группы по созданию незаконной онлайн-платформы. В прошлом году руководство X называло расследование политически мотивированным и нарушающим права пользователей соцсети. 


В X отказались на запрос французских правоохранителей предоставлять доступ к собственным алгоритмам рекомендаций и данных о сообщениях пользователей в режиме реального времени. Кроме Маска и Яккарино, прокуратура требует допроса сотрудников X по поводу выдвинутых обвинений. 

В то же время британский регулятор связи Ofcom также предоставил обновленную информацию о собственном расследовании относительно создания Grok дипфейков сексуального характера с участием реальных людей, включая детей. В Ofcom собирают и анализируют доказательства для выявления нарушений законодательства со стороны X. Управление комиссара по информации Великобритании (ICO), которое регулирует защиту данных, сегодня заявило о начале официального расследования в отношении компании X по поводу обработки персональных данных чат-ботом Grok и его потенциальной способности создавать вредоносный контент сексуального характера в виде изображений и видео. 

Мы писали, что вероятно больше всего ИИ-компания Илона Маска xAI запомнилась поведением ее бота Grok в соцсети X, отличившегося антисемитскими публикациями и восхвалениями Гитлера. Грок, ранее рекомендовавший казнить Маска, не впервые бунтует против взглядов владельца. Информация в интернете, на которую бот опирается при формировании ответов, очевидно, не соответствует этим взглядам, и Маску не остается ничего другого как корректировать это вручную.

Источник: ARS Technica



