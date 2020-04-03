Если вы купили Fallout 76 через Bethesda.net, то можете бесплатно скачать его в Steam до 12 апреля





С релизом в 2018 году Fallout 76 получил не самые лестные отзывы от игроков и критиков. В обзоре на нашем сайте эта многопользовательская игра была оценена в 2,5 из 5 баллов. Тем не менее, у Fallout достаточно поклонников, поэтому даже не самая удачная игра в этой серии привлекает достаточно много игроков. И, судя по всему, их может стать ещё больше с релизом Fallout 76 в Steam 14 апреля, который выйдет вместе с обновлением Wastelanders. И если вы уже купили Fallout 76 на Bethesda.net, собственной платформе издателя, то можете бесплатно получить версию Steam с настоящего момента и до 12 апреля. При этом и старые, и новые игроки также получат бесплатную Steam-копию Fallout Classic Collection, которая включает в себя Fallout 1, Fallout 2 и Fallout Tactics, если вы купите Fallout 76 в период с 14 по 28 апреля.

Издатели не часто радуют игроков возможностью получить бесплатную копию уже купленной ими игры в другом магазине, так что это приятный шаг со стороны Bethesda. Что касается обновления Wastelanders, то с его выпуском разработчики планируют добавить некоторые улучшения игрового процесса и новые квесты, чтобы сохранить интерес существующих игроков.

Источник: Engadget