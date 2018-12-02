Fallout 76: разбомбили все полимеры

Bethesda, судя по всему, недолюбливает Fallout, иначе как объяснить то, что с каждой новой итерацией она закапывает серию все глубже? Да, четвертая часть была немного лучше третьей, но до New Vegas явно не дотягивала, а вышедший спустя три года Fallout 76… Даже не знаю с чего начать.

Fallout 76 Жанр Action/RPG

Платформы PC/PlayStation 4/Xbox One

Разработчик Bethesda Game Studios

Издатель Bethesda Softworks

Сайт fallout.bethesda.net

Коммьюнити игру невзлюбило еще до выхода — игроки не оценили упор на мультиплеер, очередное переиначивание канона и плохо постаревший Creation Engine. Причем слабенькую картинку теперь даже модами не исправить, спасибо мультиплееру. Ну да ладно, сеттинг предоставляет все возможности для создания полноценной MMO, так что должно было получиться интересно. Кто из нас не хотел объединиться с друзьями и вынести парочку аванпостов рейдеров или потягаться силами с Братством Стали? Обустроить свое поселение на манер Fallout 4, но с живыми людьми? Устроить набег на вражеское Убежище? Увы, Fallout 76 вовсе не об этом.

Предыстория вас вряд ли удивит, здесь все как обычно, разве что из убежища вы выбираетесь с изрядным запозданием и все веселье на поверхности уже закончилось, а та небольшая часть людей, что смогла пережить атомные бомбы, все равно в итоге вымерла. Супермутанты, гули и прочие радости постапокалипсиса на месте, а вот нормальных людей нет, картину произошедшего придется составлять по запискам, электронным письмам, аудиозаписям и периодическому общению с роботами. Удовольствие, скажу откровенно, ниже среднего, несмотря на то что сам сюжет довольно увлекательный, и желание отыскать очередной кусочек головоломки — буквально единственное, что заставляет двигаться от одного маркера на карте к другому.

На самом деле нестандартное начало даже идет Fallout 76 на пользу: оказавшись с голым задом в радиоактивной пустоши, без подготовки, нормального оружия и возможности обратиться к кому-либо за помощью, ты немного нервничаешь и ведешь себя очень осторожно, тщательно изучая окружение на предмет наличия угрозы. Невозможность распределить характеристики при генерации персонажа огорчает, но добавляет адреналина. Приходиться рыться во всех кучах хлама, шкафах и брошенных чемоданах в поисках чего-либо, что можно выпить, съесть, превратить в оружие или броню. И эти первые несколько часов выглядят как очень правильный сурвайвал в мире Fallout, своеобразная вступительная миссия, цель которой — обеспечить максимальное погружение в постапокалиптический мир. Вот только часы идут, а игра так и продолжает топтаться на месте. Враги становятся толще, оружие ломается чаще, а ты все так же носишься кругами, выполняя однообразные задания, лишенные моральных дилемм, за которые все мы так любим Fallout. Какая разница, что делать и как себя вести, если все вокруг погибли?

При этом Bethesda по-прежнему удается рассказывать истории с помощью одного лишь окружения. Даже не читая писем, можно понять, что в этих развалинах последствия взрывов переживал ребенок, а вот в этом прототипе убежища, очевидно, все пошло не по плану — скелеты в синих комбинезонах сгрудились перед закрытой дверью в спальню, где на кровати лежит тело с бутылкой цианида в руке. Стоит, пожалуй, покопаться вокруг в поисках дневника или аудиозаписи. Ну а объяснять, почему этот мужчина решил засунуть голову в открытую духовку, не нужно — на кухне нет ни кусочка съестного. Таких примеров тут уйма, но этого недостаточно для того, чтобы оправдать многочасовые блуждания по огромным полупустым локациям. В Fallout 76 можно легко двадцать минут бежать в одну сторону и не встретить никого — ни других игроков, ни агрессивных монстров.

Все дело в том, что монстры обитают в основном около точек интереса — поселений, ферм, индустриальных и культурных объектов, которые игроки регулярно посещают, чтобы собрать ресурсы или выполнить ежедневные задания, и если вам не повезет с таймингом, то вы будете натыкаться на зачищенные локации и опустошенные ящики. Собственно, верный способ получить награду и поучаствовать в совместной игре — пользоваться быстрым перемещением к точке с активным ежедневным заданием, если возле нее уже светятся несколько маркеров других персонажей (да, местоположение других игроков отображается на карте). Хотя на вменяемый кооператив можно рассчитывать только при игре с друзьями, социальное взаимодействие в Fallout 76 сведено к минимуму, даже текстовый чат отсутствует. Любителей PvP обделили еще больше — вы не сможете убить другого игрока, пока он не ответит на вашу агрессию. Да и большого смысла в боях с людьми нет, награда минимальна, а здешние ролевая и боевая системы заточены исключительно на PvE. Бои отличаются от Fallout 4 только тем, что V.A.T.S. перестал замедлять время, превратившись в своеобразную систему автоприцеливания. Старый добрый S.P.E.C.I.A.L нещадно кастрировали, теперь перки представлены в виде карточек, выпадающих из выдающихся при получении уровня бустеров, а показатели характеристик определяют не только грузоподъемность или шанс критического удара персонажа, но и сколько именно карточек-перков какого типа вы можете использовать. Бустеров с перками, вопреки опасениям, во внутриигровом магазине я, к слову, не увидел.

В игре нужно следить за уровнем сытости и жажды персонажа, что не является особой проблемой — еды и воды, пусть и радиоактивных, вокруг навалом. Еще герой может травмироваться и заболеть, но эти эффекты временны и проходят сами по себе даже без лечения.

Создание предметов тоже перекочевало в 76 напрямую из четвертой части, привыкать не придется. Практически любую найденную вещь можно разобрать на запчасти для дальнейшего использования. Экипировка ломается и ее приходится чинить, нести с собой персонаж может только ограниченное количество вещей, так что периодически встречающиеся сейфы а-ля сундук из Diablo приходятся очень кстати. По тому же принципу, что и в прошлой игре, работает постройка собственной базы: при выходе из убежища герою выдают мобильный лагерь, который можно развернуть где угодно и уже вокруг него начать постройку собственного жилья. Конструктор неожиданно богат возможностями, но стараться делать что-то неординарное или хотя бы красивое смысла нет, удивить-то некого. Окруженный защитными турелями сарай со спальником, сундуком, небольшим огородиком и парой верстаков — наш выбор.

Несмотря на мертвый мир, странную ролевую систему и откровенно слабый кооператив, Fallout 76 все еще мог бы стать неплохой игрой, если бы не невероятное количество багов. И нет, я сейчас не о проваливающихся в текстуры монстров, с которыми записывают смешные ролики для Youtube, это можно пережить. Сложнее пережить неработающие или вовсе пропадающие квесты, постоянные разрывы связи, сопровождающиеся откатыванием прогресса, и несрабатывающие триггеры. Вы должны похоронить останки, но в положенном месте не появляется лопата. Вам нужно проинспектировать наличие продуктов на складе, но терминал, отпирающий замок, не срабатывает. От вас требуют провести анализ крови зараженного существа, но оно отказывается появляться. В какой-то момент у меня половина экрана была занята описанием квестов, которые я по той или иной причине не мог завершить. Иногда помогала перезагрузка, иногда приходилось ждать патча или просто попробовать продолжить выполнение задания на следующий день. Сегодня игра выглядит сносно, но страдает от катастрофических просадок FPS, завтра с производительностью все хорошо, но текстуры выглядят так, что даже Fallout 3 стыдливо прячет глаза, еще через день все хорошо. Я искренне восхищаюсь людьми, которые перешагнули отметку в сто уровней и бегают по радиоактивным лесам Западной Вирджинии в силовой броне с мини-нюком наперевес, я сдался намного раньше. Возможно, я вернусь в Аппалачи позже, мне все еще интересно, что случилось с людьми, кто уничтожил рейдеров и Братство ли сбрасывает с неба ящики с лутом после завершения очередного локального задания, но не настолько интересно, чтобы я продолжил играть прямо сейчас. Я не очень люблю игры в раннем доступе, а это именно то, чем Fallout 76 является на текущий момент.

2.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Сюжет; огромная карта; крафт и мобильный лагерь; саундтрек Минусы: Сырость игры; отсутствие NPC; манера подачи сюжета; устаревшая картинка; слабая социальная составляющая Вывод: На текущий момент Fallout 76 находится примерно в том же состоянии, что и показанная в нем Западная Вирджиния

Steelseries рекомендует: