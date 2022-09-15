Ethereum перешел на Proof-of-Stake – экономия электроэнергии сравнима с отключением большой страны

Одна из ведущих криптовалют Ethereum избавилась от необходимости майнинга. Эффект от этого события, случившегося сегодня в 9:43 по Киеву и называемого The Merge, равен отключению от потребления электричества Финляндии. Вместо алгоритма подтверждения Proof-of-Work (PoW), предполагающего майнинг, Эфир будет использовать систему Proof-of-Stake (PoS), предполагающую вознаграждение за долю.

Стоимость Ethereum после Слияния снизилась менее чем на 1% – до $1605 в течение первых нескольких минут, и практически не изменилась в дальнейшем. За две недели до Слияния цена Эфира выросла на 4%, но по-прежнему остается ниже на 15,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Майнеров Эфира сменят валидаторы – отправившие не менее 32 ETH на специальный адрес, откуда криптовалюту невозможно вывести. Вознаграждение за новый блок в блокчейне будет случайным образом распределяться между валидаторами. Чем большую «ставку» сделал валидатор – тем выше вероятность награды. Выигравший получает комиссию за транзакцию и дополнительные ETH. Предполагается и вознаграждение за другие действия, связанные с защитой сети.

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PoS также существенно уменьшает вероятность «атаки 51%» – сговора владельцев более половины хешрейта сети с целью контроля над ней. Сейчас такие действия будут сопровождаться риском значительных потерь.

Однако не стоит думать, что майнерам Ethereum обязательно нужно будет сворачивать деятельность. На том же алгоритме шифрования Ethash работает Ethereum Classic и еще ряд криптовалют. Переход на их «добычу» может занять минуты при тщательной предварительной подготовке. Также существует множество других алгоритмов и криптовалют. Вопрос только в денежной стоимости этих криптоактивов – однако, скорее всего, она поднимется если возрастет спрос.

Источник: CoinDeck