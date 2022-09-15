В связи со слиянием Ethereum крупнейший майнинговый пул Ethermine завершил работу и переходит в режим только на вывод средств

Долгожданное слияние Ethereum наконец произошло и оказало влияние на отрасль. Цена криптовалюты изменилась не очень заметно – около 1% для Ether и около 2% для Ethereum Classic. Но в других сферах влияние оказалось более существенным.

Так, крупнейший майнинговый пул Ethereum – Ethermine – накануне слияния объявил о закрытии серверов для майнеров после того, как блокчейн завершит слияние. Это связано с тем, что в связи со сменой концепции на Proof of Stake теперь нет возможности осуществлять майнинг при помощи видеокарт или ASIC.

Через несколько дней после слияния Ethermine инициирует автоматическую выплату своим майнерам любых невыплаченных остатков. В августе компания также запустила пул стейкинга Ethereum, где владельцы Ether смогут вносить свои монеты и получать доход.

По примерным подсчётам, после завершения слияния Ethereum «безработными» окажутся около 1 млн майнеров, владеющих суммарным оборудованием на сумму более $10 млрд. Это приведёт к снижению уровня энергопотребления сети, а также может способствовать появлению на рынке большого количества видеокарт, которые больше окажутся ненужными для майнинга.

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Источник: coindesk, bloomberg